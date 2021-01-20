İsmi Azam duası nedir, nasıl okunur anlamı nedir? İsmi Azam duası fazileti

İsmi Azam Duası, Duaların en büyüğü İsm-i A'zam duasıdır. Onunla yapılan dua kabule şayan olduğu için Peygamberlerin haricinde bazı kimseler Süleyman (a.s)'ın veziri gibi ondan istifade etmişlerdir. O'nunla duada bulunanlara anında karşılığı verilmiştir.

İsmi Azam duası ne zaman okunur?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v), Allah'a İsmi Azam ile dua edenlerin her dileğine icabet edileceğini müjdelemiştir. Dolayısıyla herhangi bir ihtiyaç ya da murat için okunabilir. İsmi Azam duası herhangi bir zaman ya da mekanda okunabilir. Ancak Cuma günlerinin sabah vaktinde okunması efdal kabul edilmiştir.

İsmi Azam ile istek duası nasıl ve ne zaman yapılır?

İsmi Azam duasının okunması için sabah vakti daha münasip görülmüştür. Duayı abdestli bir biçimde okumak daha faziletli kabul edilmiştir. Cuma günleri okumanın daha faydalı olduğuna inanılır.

İsmi Azam duası nasıl okunur?

Kıbleye yöneldikten sonra 3'er defa Fatiha ve İhlas, 1 defa da Ayetel Kürsi okuyup ardından da İsmi Azam duası okunur. Bu kısa uygulamanın ardından Allah'u Teala'nın muradınızı gerçekleştireceğine inanılmaktadır.

İsmi Azam duasının faydaları neler?

İSmi Azam duası faydaları saymakla bitmez. İnsanoğlu dünya işleriyle uğraşırken çok sayıda çetin imtihanlarla sınanmaktadır. Yüce Allah (C.C) kullarının bu imtihanlardan geçirmek için çeşitli sebepler yaratmıştır. Kul, Rabbinden yardım istemek için duaya sarılmakta. Bu duaların başında da Esmaül Hüsna ile yapılan dualar gelmekte.

Düşmanlarının yanında İsmi Azam duası okuyanlar için galip gelecekleri müjdesi verilmiştir.

Kılıcına İsmi Azam salavatı yazdıran kimsenin kendisi ile karşılaşacak düşmanlara korku salacağı söylenmiştir.

Bir sancak üzerine nakşedilirse o sancağa bağlı askerlerin bozguna uğramayacağı aktarılmıştır.

Kılınan namazlardan sonra, İsmi Azam'ı 111 defa okumak, kainatın sırlarına aşina olmaya vesile kabul edilir. Allah'u Teala o kimse için sır kapılarını açar ve ona mülk ile melekutü gösterir denmiştir. Ayrıca Allah bütün mahlukatı o kimse için müsahhar kılar diye buyrulmuştur.

İsmi Azam duasını bir mekanın kapısına ya da herhangi bir yerine kişiye o mekana gelen herkesin muhabbet göstereceği rivayet edilmiştir. Ayrıca bir kişinin yiyeceği ya da içeceği üzerine İsmi Azam yazılı bir kağıt konur ve ondan sonra yemesi ya da içmesi sağlanırsa o kimsenin duayı yazan kişiye muhabbet besleyeceği de rivayetler arasındadır.

Rasulullah bir hadisinde; İsmi Azam ile Allah'a dua edenlerin her isteğine Allah tarafından icabet edileceğini söylemiştir.

İsmi Azam duasının Türkçe anlamı nedir?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'den rivayet edilmiştir. Şöyle buyuruyor: "Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak, Celil ve Cebbar olan O'dur. O'ndan başka ilah yoktur. Ancak bütün kullarının hallerine vakıf olan ve kusurlarını örtbas edendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Gece ile gündüzü halk eden O'dur. Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, şeriki yoktur, tektir ve birdir. Biz O'na hamdü sena ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir, ortağı yoktur. Tek bir Allah'tır. Biz O'na ibadet ederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak O vardır, tektir ve ortağı yoktur. Tek bir ilahtır. Bizler O'na şükrederiz. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah tektir, ortağı yoktur, Muhammed O'nun Resuü'dür. Hay ve Kayyum O'dur. Allah'ın rahmeti mahlukatının en hayırlısı olan Muhammedin al ve ashabının ve hepsinin üzerine olsun. Şehadet ederim ki Sen hem Rabbimiz ve hem de Halikimizsin. Allah'ım, beni mağfiret eyle, ey Allah, ey Allah, ey Allah Rahmetinle beni yarlığa Zira, Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.

Hz.Halid bin Velid (ra) bir gün Peygamber Efendimize (sav) gelerek; "Ya Resulallah, içimde korku ve sıkıntı var, insanlardan uzaklaşmak istiyorum" dedi. Peygamber Efendimiz (sav) Ona "Yatacağın zaman bu duayı okursan, o hallerden kurtulursun" buyurmuştur.