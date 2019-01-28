İsmet Yorgancılar kimdir? İsmet Yorgancılar öldü mü? İsmet Yorgancılar son dakika. İzeltaş'ın Onursal Başkanı İsmet Yorgancılar 92 yaşında vefat ettiği son dakika olarak açıklandı. 1927’de Aydın Nazilli'de dünyaya gelen İsmet Yorgancılar, 1968’de Türkiye'nin ilk el aletleri üreticisi İzeltaş'ın temellerini attı. İşte İsmet Yorgancılar biyografisi

İzeltaş'ın Onursal Başkanı İsmet Yorgancılar 92 yaşında vefat ettiği son dakika olarak açıklandı. 1927’de Aydın Nazilli'de dünyaya gelen İsmet Yorgancılar, 1968’de Türkiye'nin ilk el aletleri üreticisi İzeltaş'ın temellerini attı. İşte İsmet Yorgancılar biyografisi. İsmet Yorgancılar kimdir? Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar'ın babası İsmet Yorgancılar, 92 yaşında vefat etti. İzmir'deki evinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle hayatını kaybeden İsmet Yorgancılar'ın cenazesi, bugün Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Soğukkuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. 1927’de Aydın Nazilli'de dünyaya gelen İsmet Yorgancılar, erken yaşta iş yaşamına atıldı. 1945’te yerleştiği İzmir'de yorgan dikerek iş hayatına başlayan Yorgancılar, 1968’de sanayiciliğe adım atarak Türkiye'nin ilk el aletleri üreticisi İzeltaş'ın temellerini attı. Kısa zamanda fabrikasını büyüten Yorgancılar, ilerleyen yaşına rağmen girişimcilikten vazgeçmeyen yapısıyla tanınıyordu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.