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Siyaset İsmet Yılmaz: Ya 6'lı masaya sekreter seçeceğiz...
Siyaset

İsmet Yılmaz: Ya 6'lı masaya sekreter seçeceğiz...

2023 seçimine ilişkin değerlendirmede bulunan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Sandığa giderken karar vereceğimiz husus şu olacak; ya altılı masaya bir sekreter seçeceğiz ya da bu aziz millete lider seçeceğiz. Tercihiniz ne olur?" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 23:38:00 -
İsmet Yılmaz: Ya 6'lı masaya sekreter seçeceğiz...

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı rafından düzenlenen Sandık Görevlileri İstişare Toplantısı'nda konuşan AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, 2023 seçimine ilişkin önemli mesajlar verdi.

"ABD gazetesi The Wall Street Journal, bu seçim 2023'te dünyada yapılacak seçimlerin en önemlisi diyor." ifadesini kullanan Yılmaz, "Haziranda seçimi yaparsak 5 ay, mayısa güncellenirse 4 aylık süremiz kaldı. Sandığa giderken karar vereceğimiz husus şu olacak; ya altılı masaya bir sekreter seçeceğiz ya da bu aziz millete lider seçeceğiz. Tercihiniz ne olur?" şeklinde konuştu.

İsmet Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

İnanıyorum ki kendinden ziyade bu vatanı, milleti, devleti ve bayrağı öne koyan Sivaslı kardeşlerimin tercihi bu ülkeye lider seçmek olacaktır. Recep Tayyip Erdoğan sadece bu ülkenin lideri değil, tüm mazlum coğrafyaların umudu ve lideridir. Sivas bugüne kadar çok destek verdi ve o desteği artırarak devam ettirecektir.

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