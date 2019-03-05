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İsmet Yıldırım’dan müzik dersindeki engelli vatandaşlara sürpriz ziyaret

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, müzik dersi alan engelli vatandaşlara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

05 Mart 2019 Salı 14:08
İsmet Yıldırım’dan müzik dersindeki engelli vatandaşlara sürpriz ziyaret

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, müzik dersi alan engelli vatandaşlara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Engelli vatandaşların koro şeklinde söylediği parçalarla mest olan Başkan adayı Yıldırım, “Milleti millet yapan değerlerden bir tanesi, sanat. Siz onları çoktan aşmışsınız. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum” dedi.


AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım,Ümraniye Belediyesi Gülden Soyak Tüfekçi Engelliler Kültür Merkezi’nde müzik dersi gören engelli vatandaşlara sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Engelli 38 vatandaşın ders aldığı merkeze gelen Yıldırım, müzik ziyafeti çeken koroyu büyük bir hayranlıkla dinledi.


Koronun seslendirdiği parçaların bitmesinden sonra kısa bir konuşma yapan Başkan adayı İsmet Yıldırım, “Ne güzelsiniz. Allah sizden razı olsun. Siz engelleri falan kaldırmışsınız, aşmışsınız. Sizin diğer insanlardan farkınız bence, bir sanat öğrenmeniz. Yani bir şeyi icra etmeniz. Bu en önemli şey. İnsanı insan yapan öğelerden birisi sanat olmazsa, kabiliyetler ortaya çıkmazsa zaten toplumda olmuyor, millet de olmuyor. Milleti millet yapan değerlerden bir tanesi, sanat. Siz onları çoktan aşmışsınız. Hepinizi gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.


Daha sonra çıkışta merkezi gezen Yıldırım, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Göreve geldikten sonra da Ümraniye Belediyesi olarak engellilere yönelik çalışmaların devam edeceğini kaydeden Yıldırım, “Ümraniye’mizin sosyal hizmetler politikasının içerisinde engelliler ayrı bir yer tutuyor. Engelli kardeşlerimizi, yaş gruplarına göre çok güzel bir müzik ziyafeti çektiler bize. Sesleri çok güzel, çalgıları çok güzel. Hakikaten burada emeklerine sağlık, gönüllerine sağlık, hocalarına sağlık. Ben çok etkilendim, duygulandım. Demek ki engeller kalkabiliyormuş böyle. Onun için içeride de söyledim ben kendilerine. Siz engelleri çoktan kaldırmışsınız diye. Hatta engelli olmayanların da buradaki kardeşlerimizden örnek alması lazım. Hakikaten insanın içerisindeki o sanatsal gücün ne olduğu buradan çok güzel anlaşılıyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yani bizim belediye olarak, gönüllere girip dışarıdaki engelli kardeşlerimize, yaya yollarını, diğer hizmet birimlerini nasıl yaptıysak, bu tür kabiliyetleri ortaya çıkarıcı, bu tür kültürel faaliyetleri de mutlaka kazandırmamız lazım onlara” ifadelerini kullandı.


Engellilere yönelik hizmetlerden dolayı emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, “Biz de 31 Mart’ta göreve gelirsek ki, öyle görünüyor, kazanacağımızdan şüphemiz yok, Ümraniye’de bu hizmetlerin üzerine koyarak devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 14:08
  1. sanat
  2. kültür

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