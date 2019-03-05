İsmet Yıldırım: 31 Mart’tan sonra Ümraniye ile nikahlanıyoruz

Yerel medya temsilcileri ile bir araya gelen AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, göreve geldiklerinde gerçekleştirecekleri projeleri anlatarak, “Hep beraber bunları yapmak için 31 Mart’tan sonra Ümraniye ile nikahlanıyoruz” dedi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, yerel medya temsilcileri ile bir araya geldi. Tantavi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmaya Yıldırım’ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Ümraniye AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Eminmollaoğlu, MHP Ümraniye İlçe Başkanı Adnan Çakır ve çok sayıda gazeteci katıldı. Yıldırım, programda gazetecilerle sohbet ederek, yöneltilen soruları yanıtladı.

Toplantıda bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, “Ümraniye’nin nereden nereye geldiğine yakından şahitlik etmiş bir kardeşinizim. Buranın büyük dönüşümünü ve bundan sonra da İnşallah kıymetli İsmet Yıldırım başkanımızla beraber devam edeceğini hep beraber müşahade edeceğiz. AK Parti’nin yapmış olduklarını, yerel yöneticileri konusunda, yerel hizmet konusunda yapmaya devam ettiklerini, edeceklerini sizlerle İnşallah paylaşacağız” dedi.

Basın mensupları ile sohbet eden Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, “Ben basın mensuplarımızla sık sık bir araya gelmeyi şahsen önemsiyorum. Çünkü sizler önemli arkadaşlarımız olarak yereldeki hem olumsuzlukları, hem de yapılan hizmetleri, halkla birleştiren, bütünleştiren kardeşlerimiz olarak sık sık bir arada olmamız lazım” şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun Ümraniye’deki oy hedefi ile ilgili bir soru yöneltmesi üzerine Yıldırım, “Ümraniye’nin hedefi bana göre her zaman yüzde 70 olarak görüyorum. Çünkü, kendini tanımlayan Ümraniye’de muhafazakar ve milliyetçi oyların tanımı yüzde 70 gözüküyor, araştırmalara göre. İşte yüzde 20-25 civarında sosyal demokrat bir kesim oy var. Öyle görünüyor. Bu demektir ki yüzde 70’e daha yakınız. Ümraniye her zaman gönül belediyeciliği konusunda biraz daha gayret edip vatandaşımıza yakınlaşırsa o yüzde 70’i bulabiliriz” şeklinde cevap verdi.

Ümraniye’de göreve geldiklerinde yapacakları projeleri anlatan Yıldırım, ulaştırma, yeşil alan, millet kıraathaneleri, spor köyü başta olmak üzere önemli projelerini anlattı. Özellikle yapacakları prestij caddelere dikkat çeken Yıldırım, yapılacak caddelerle buraların turistlerin ilgi odağı olacağını söyledi. Yıldırım, “Bir meydan Dudullu, bir meydan Tepeüstü, diğer bir meydan da belediyemizin ve Alemdağ Caddesi’ne çıkışın olduğu meydan. Böylece Ümraniye bu ileriye dönük, belki bir 100 bin nüfus daha artarsa 800 bin nüfuslu bir vilayet diyelim, ilçemizin insanlarının buralarda alışveriş, eğlence, ticaret, turizm gibi önemli bir hareketlilik olacak. Yani cazip hale turizmi de burada getirebiliriz. Alemdağ Caddesi’ni daha fazla alışveriş caddesine çekebiliriz diye düşünüyorum. Hep beraber bunları yapmak için 31 Mart’tan sonra Ümraniye ile nikahlanıyoruz” diye konuştu.