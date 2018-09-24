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İsmet İnönü'nün törenine kimse katılmadı

Türkiye Cumhuriye'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün doğumunun yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törene az sayıda katılım olması ve CHP'den kimsenin katılmaması dikkat çekti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 15:45
İsmet İnönü'nün törenine kimse katılmadı

Türkiye Cumhuriye'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün doğumunun yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında tören düzenlendi.

TÖRENE KATILIM OLMADI

Anıtkabir'de düzenlenen törene katılım çok az olurken CHP'den kimsenin olmaması ise dikkat çekti. Törene, Toker'in yanı sıra, İnönü'nün torunu Nurperi Özlen, emekli Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, İnönü Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Atilla Candır ile vakfın Hukuk Danışmanı Kürşat Karacabey ve vakıf üyeleri katıldı.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 15:45
  1. ismet inönü
  2. anıtkabir

YORUM YAZ

  • nazminazmi5 dk önce
    bu adamı sevmeyin, her yaptığını beğenmeyin eyvallah, ama haklı olduğu yerde de hakkını verin. kimilerinin "1 koyup 3 alacağız" diye gaza geleceği yerde ülkemizi 2. dünya savaşından uzak tutmayı becerdi, saldırmazlık antlaşmalarıyla, tarafsızlık politikalarıyla ne batıdan almanlara ne doğudan sovyetlere bizi ezme fırsatı vermedi. avrupada insanlar birbirini yerken, burada karneyle ekmek bile olsa insanları aç bırakmadı.
  • OsmanlıOsmanlı17 dk önce
    En azından İsmet paşanın doğum gününü biliyoruz, ya onunkini de bilmeseydik!
  • LÜTFİLÜTFİ23 dk önce
    Deniz Baykal katılmış.Fotoğrafta var.Demekki iyileşti...
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