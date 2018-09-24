İsmet İnönü'nün törenine kimse katılmadı
Türkiye Cumhuriye'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün doğumunun yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Törene az sayıda katılım olması ve CHP'den kimsenin katılmaması dikkat çekti.24 Eylül 2018 Pazartesi 15:45
Türkiye Cumhuriye'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün doğumunun yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında tören düzenlendi.
TÖRENE KATILIM OLMADI
Anıtkabir'de düzenlenen törene katılım çok az olurken CHP'den kimsenin olmaması ise dikkat çekti. Törene, Toker'in yanı sıra, İnönü'nün torunu Nurperi Özlen, emekli Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, İnönü Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Atilla Candır ile vakfın Hukuk Danışmanı Kürşat Karacabey ve vakıf üyeleri katıldı.
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