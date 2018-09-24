İsmet İnönü'nün törenine kimse katılmadı

Türkiye Cumhuriye'nin 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün doğumunun yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında tören düzenlendi.



TÖRENE KATILIM OLMADI



Anıtkabir'de düzenlenen törene katılım çok az olurken CHP'den kimsenin olmaması ise dikkat çekti. Törene, Toker'in yanı sıra, İnönü'nün torunu Nurperi Özlen, emekli Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, İnönü Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Atilla Candır ile vakfın Hukuk Danışmanı Kürşat Karacabey ve vakıf üyeleri katıldı.