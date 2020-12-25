İsmet İnönü, vefatının 47. yılında mezarı başında anıldı

ANKARA (AA) - İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, vefatının 47'nci yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.

Törene, İnönü'nün aile fertlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve askeri erkan ile CHP yöneticileri katıldı.

Törende ilk olarak, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti.

İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), CHP ve ailesi adına kabre çelenk bırakıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi.

- Kılıçdaroğlu'dan İnönü paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, İnönü'nün "Bir memlekette namuslular, en az namussuzlar kadar cesur olmadıkça o memleket için kurtuluş yoktur." sözlerine yer vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin kalkınmasına, gelişmesine ve demokrasisine büyük katkı sağlamış, ülkemizi İkinci Dünya Savaşı'ndan uzak tutmayı başarmış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yol arkadaşı, Lozan Zaferi'nin mimarı, Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı; büyük devlet ve siyaset adamı, Genel Başkanım İsmet İnönü'yü aramızdan ayrılışının 47. yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."







