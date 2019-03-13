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İsmet Akın: Geleceği hep birlikte planlayacağız

Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkanı İsmet Akın, seçim ziyaretleri kapsamında Yenimahalle’de vatandaşlarla bir araya geldi.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:42
İsmet Akın: Geleceği hep birlikte planlayacağız

Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkanı İsmet Akın, seçim ziyaretleri kapsamında Yenimahalle’de vatandaşlarla bir araya geldi.

 

Coşkulu kalabalık kortej eşliğinde Yenimahalle’ye gelen Akın, mahalle sakinleri tezahüratlarla karşıladı. Vatandaşların sıkıntı ve isteklerini dinleyen Akın “Geleceği hep birlikte planlayacağız, Germencik’in tüm sorunlarına çare olacağız. Allah’ın izni ve Cumhur İttifakının gücü ile hem Büyükşehir’de hem de Germencik’te halkımıza hizmet edebilmenin haklı gururunu yaşayacağız. Germencik’te çalınmadık kapı çözülmedik sorun bırakmayacağız. Vatandaşlarımızın rahatı için elimizden gelen desteği vererek sorunlara çözüm olacağız. Sadece seçim zamanı değil her zaman vatandaşlarımızı ziyaret edip isteklerini yerinde tespit ederek gereken hizmetleri en hızlı şekilde gerçekleştireceğiz. Cumhur İttifakı olarak hep birlikte hareket ederek, başarıya ulaşacağız. Daha önce Aydın’da tarih yazacağız demiştim ve bugün bu kalabalığı görünce bir kez daha inandım. Çünkü Cumhur İttifakı’nın seçmeni, adayları birbirine kenetlenmiş bir ittifak gördü. Allah’ın izniyle 17 ilçe ve büyükşehirle 17 artı 1 yapmayı hedefledik” dedi.



“44 projemiz var”

 

Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın, hizmetlerin büyükşehir tarafından engellendiğini hatırlatarak; “Geçtiğimiz 5 yıl bizim için kayıp bir dönem çünkü 5 yıllık süreçte Büyükşehir belediyesi tarafından bazı ilçe belediyelerin gelirleri kısıtlandı. Biz gelirler çerçevesinde hareket kabiliyetimizi en iyi şekilde yaptığımıza inanıyorum. Germencik bu 5 yıllık süreçte yaptığı hizmetlerle 20 yıllık hizmetlerin temelini atmış oldu. Bu önümüzdeki süreçte de biz yüzde 99 kazanacağız ama bu bizi rehavete değil daha çok çalışmaya ve daha çok halkımıza dokunmaya teşvik ediyor. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde de halkımızın gücüyle Cumhur İttifakının gücüyle Germencik’i şaha kaldıracak projelerimiz var. Şu an için 44 tane projemiz var. Bu projelerimizi önümüzdeki günlerde seçim irtibat bürolarımızın açılışında da açıklayacağız. Derdimiz Germencik, sevdamız Germencik, siyasetimiz de hizmet siyaseti” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:42
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