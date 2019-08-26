İSMEK öğretmen alımı şartları ne? İSMEK öğretmen maaşları ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları'nda (İSMEK) çalıştırılmak üzere, kısmi süreli (part-time) çalışacak 1676 öğretmen alacak. Öğretmen alımı için açılan ihale 23 Eylül'de yapılacak. Haberin ardından İİSMEK öğretmen alımı şartları ne? İSMEK öğretmen maaşları ne kadar?gibi detaylar merak ediliyor. İİSMEK öğretmen alımı şartları ne? İSMEK öğretmen maaşları ne kadar? İşte detayları...

İSMEK öğretmen alımları ne zaman yapılcak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) uzun zamandır sürdürülen İSMEK kursları için yeni dönem başlıyor.

İstanbulluların birbirinden farklı konularda eğitim aldığı İSMEK kurslarının öğretmenleri için bu yıl farklı bir uygulamaya gidiliyor. İBB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü’nün önceki yıllarda ‘İSMEK Hizmet Alımı İşi’ adı altında açtığı ihale bu yıl ‘İSMEK Hizmetinde Kısmi Süreli Çalışacak Öğretmen Alımı Hizmet Alımı’ olarak değiştirildi.

Öğretmen alımı ihalesinin 23 Eylül 2019 tarihinde yapılacağı bildirildi. Öte yandan öğretmen alım ihalesinin teknik şartnamesine göre öğretmenler, dört ayrı grup kriterine göre alınacak. Toplamda 1676 öğretmenin alınacağı şartnameye göre, her grup için 13’er engelli öğretmen de alınacak.

İSMEK öğretmen alımı şartları ne?

İBB’nin yayımladığı ihale şartnamesine göre alınacak öğretmenlerin gruplara göre dağılımı ve özel şartları şu şekilde:

1. grup: Branşında ön lisans mezunu, meslek lisesi mezunu veya ustalık belgesine sahip 291 part- time öğretmen.

2. grup: Branşında lisans mezunu, ön lisans mezunu ve en az 4 yıl deneyimli 722 part-time öğretmen.

3. grup: Branşında yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu ve en az 4 yıl deneyimli 579 part-time öğretmen.

4. grup: Öğrenim düzeyine bakılmaksızın çevrede ustalığı kabul görmüş olup ustalık belgesi olan, ulusal veya uluslararası projelerde görev almış, usta ve sanatkarlar ile sergi açmış, eseri yayınlanmış, alanı ile ilgili basın-yayın organlarında haberi çıkmış, branşıyla ilgili icrada bulunmuş vb. olan, 32 part- time öğretmen.

Engelli öğretmenler de grup şartlarına tabi olacak.

İSMEK İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Önemli bir husus olup, sadece İnternet üzerinden online ve kurumun kendi sitesinden yapılmaktadır. Fax- E-mail vs ile başvuru yapılamaz. Aşağıda nasıl yapıldığına dair adımları göreceksiniz.

1) Uygun Pozisyonları İnceleyin: İlk olarak başvuru yapacağınız branşta ihtiyaç olup, olmadığına bakmalısınız. Bunun için aşağıda yer alan bağlantıyı kullanınız. http://kariyer.ismek.org/Branslarimiz.aspx Açılan sayfada branşların üzerine tıkladığınızda ayrıca gerekli şartları görebilirsiniz.

2) Kayıt Ol / Giriş Yap: Başvuru yapmak istediğiniz alanda ihtiyaç varsa sonraki aşama kayıt olmak yada daha önce kayıt olduysanız giriş yapmanız gerekir. Bunun içinde yine aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. http://kariyer.ismek.org/OturumAc.aspx

3) Özgeçmiş Oluştur / Başvuru Yap Evet arkadaşlar kayıt işlemini tamamlayıp, giriş yaptıktan sonra formu eksiksiz olarak özgeçmiş sayfası oluşturmanız gerekir. Bu şekilde başvuru yapabiliriz.

İsmek Öğretmen Başvuruları Ne Zaman Yapılır?

Eğitici alanında başvuru yapmak için her zaman aralığı olmayıp, açık olan pozisyonlara yada daha sonra ihtiyaç halinde değerlendirilmek üzere istediğiniz zaman başvuru yapabilirsiniz. Kurs yöneticisi, yönetici yardımcısı, hizmetli, temizlikçi gibi personel alımında ise duyuru yapılmaktadır.

Alımlar Sınavla Yapılmaktadır

Yapılan başvurular gerekli şartları karşılayıp, karşılamadıkları incelenerek uygun bulunan adaylar belirlenen bir tarihte sınava davet edilmektedir. Bu davetler genelde E-posta ile yapıldığı için mutlaka e-mail adresinizin güncel olmasına dikkat etmelisiniz.

Sınavlar 4 Aşamalı Olmaktadır

Başvuru yapan adaylar sınava davet edilerek en iyisi / en iyilerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. bu nedenle 4 aşamalı bir sınav süreci bulunmaktadır. İlki genel kültür sınavı olup, adaylara çoktan seçmeli olarak 25 soru yöneltilmektedir. İkinci aşamada branş yazılı sınavı olup, başvuru yaptığınız alan ile alakalı olarak 20 sorudan oluşan bir sınav denilebilir. Uygulama sınavı yine başvuru yapan adayın yeterliliğini ölçmek adına gerekli bir sınav olup, heyecanınıza yenik düşmemelisiniz. Son aşamada ise mülakat bulunmakta olup, burada kurum yöneticileri ile birlikte misyon, vizyon ve hedeflerinize dair güzel bir sohbet ortamı sizi beklemektedir.

Sınava Çağrılmayan Adaylar Ne Oluyor?

Başvuru yapan herkes sınava çağrılacağı anlamına gelmez. Öncelikle Lisans, Yüksek Lisans, Doktora gibi mezuniyetlere verilmekte olup, sınava çağrılmamak her şeyin bittiği anlamına gelmez. Başvurunuz 3 yıl boyunca İsmek Kariyer Veritabanı bilgilerinde yer almakta olup, yeniden ihtiyaç duyulması halinde değerlendirmeye alınır.

İsmek Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

Cevabı en çok merak edilen hususlardan biride öğretmen maaşları olup, görev yapmak isteyenler ne kadar gelir elde edeceğini öğrenmesi en doğal hakkıdır. Konuyu net bir şekilde anlamak için çalışma sistemine bakmak gerekir. Çünkü 3 farklı çalışma şekli (Tam Gün, Yarım Gün ve Özel İhtisas) olmak üzere hangi şekilde çalıştığınız maaş ve sigorta durumunu belirlemektedir.

3 Farklı Çalışma Sistemi (Full Time, Part Time, Özel İhtisas)

Konunun daha anlaşılır hale gelmesi için öncelikle çalışma sistemine bakmalıyız. Kurumda görev yapması uygun görülen eğitimciler için 3 farklı seçenek olup, sürekli burada çalışabileceğiniz gibi haftalık belirli saatlerde görev yapabilirsiniz. İsmek öğretmen maaşları çalışma sistemine göre belirlenmektedir.

Tam Gün

Yada İngilizce tabiri ile Full Time çalışma şeklinde öğretici haftada 40 saat olacak şekilde görevlendirilir ve maaşı ve sigortası aylık olarak hesaplanmaktadır. Burada maaşınızı belirleyici unsur görev yaptığınız branş ve mezuniyet durumunuz olacaktır. Çünkü bazı branşlarda öğretici Yüksek lisans mezunu olurken bazılarında ise Lise ve hatta İlköğretim mezunu olabilmektedir.

Yarım Gün

Part Time çalışma şeklinde ise esnek esnek saatler karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki öğretici haftalık 4 ile 24 saat arası derslere katılmaktadır. Aylık maaş almak yerine katıldığı ders saati süresince ücret ve sigorta yapılmaktadır. Burada amaç bireyin diğer işlerine de zaman ayırmasını sağlamaktır.

Özel İhtisas (Kadrolu Öğretmenler)

Çalışma sisteminin sonuncusu ise daha çok devlet okullarında görev yapan kadrolu öğretmenleri ilgilendirmektedir. Öğretmenin çalışma saati görev yaptığı okulda katıldığı ders saatleri göz önüne alınarak yapılmaktadır. Her iki kurumda haftalık ders saati 40’tan fazla olmamalıdır. Örnek görev yaptığı okulda haftalık 30 saat derslere katılıyorsa İsmek kurslarında ise haftalık 10 saatten fazla eğitim veremez. Ücretlendirme yine aynı şekilde ders saati baz alınarak yapılmaktadır.

Maaş Bilgisi Yöneticiler Tarafından Belirlenir

Evet arkadaşlar bu sayfada size herhangi bir rakam telafuz etme imkanımız olmayacaktır. Göreve kabul edilen arkadaşlarımızın durumuna göre öncelikle çalışma sistemi belirlenir, daha sonra çalışma sistemine göre aylık yada saat ücreti ortaya çıkmaktadır. Bu bilgiyi verecek olanlar ise kurum yöneticileri olacaktır.