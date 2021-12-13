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Gündem İsmailağa Cemaati'nden yılbaşı uyarısı
Gündem

İsmailağa Cemaati'nden yılbaşı uyarısı

İsmailağa Cemaati, 'günahlarla dolu yılbaşı ve Noel kutlamalarına dur de' başlıklı bir uyarı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 21:11:00 -
İsmailağa Cemaati'nden yılbaşı uyarısı

İsmailağa Cemaati, 'günahlarla dolu yılbaşı ve Noel kutlamalarına dur de' başlıklı bir uyarı yayımladı.

İsmailağa Camii sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Müslümanlar uyarılarak şu ifadelere yer verildi:

"Resulullah (sav) buyurdular ki: "İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyanla, körük üfüren gibidir. Misk taşıyan ya sana (ondan) verir yahut satın alırsın yahut da o miskten güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren ise ya senin elbiseni yakar, yahut ondan pis bir koku duyarsın!" (Müslim, Birr: 146)

Yılbaşı gecesi kötü meclislerde bulunmak da üzerine körük üflenilmesine benzer. Kötü bir itikat, yanlış bir inanç, yanlış bir amel öğrenirsin ve Allah muhafaza helak olursun!"

İşte o paylaşım:

 

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Yorumlar

Yasin

Mercedese biner...Yabanci telefonlari kullanir. Medine mali gibi...Bide bos beles noel kutlama laflari......
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haydar önal

Ağyar bile dosttur bize nerede ıssızlik varise mahalleyi sardir bize adımız miskindir bizim düşmanımız kin dir bizim biz kimseye kin tutmayız cümle alem birdir bize dünya haramdır hamlara lakin helaldir haslara içinde sevgi olmayan o dunya murdardir bize yunus eydür ya hak deriz hakkı cemalde ararız dergahina yüz sureriz o gülü gülzardir bize
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