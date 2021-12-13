İsmailağa Cemaati'nden yılbaşı uyarısı
İsmailağa Cemaati, 'günahlarla dolu yılbaşı ve Noel kutlamalarına dur de' başlıklı bir uyarı yayımladı.
İsmailağa Cemaati, 'günahlarla dolu yılbaşı ve Noel kutlamalarına dur de' başlıklı bir uyarı yayımladı.
İsmailağa Camii sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Müslümanlar uyarılarak şu ifadelere yer verildi:
"Resulullah (sav) buyurdular ki: "İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyanla, körük üfüren gibidir. Misk taşıyan ya sana (ondan) verir yahut satın alırsın yahut da o miskten güzel bir koku duyarsın. Körük üfüren ise ya senin elbiseni yakar, yahut ondan pis bir koku duyarsın!" (Müslim, Birr: 146)
Yılbaşı gecesi kötü meclislerde bulunmak da üzerine körük üflenilmesine benzer. Kötü bir itikat, yanlış bir inanç, yanlış bir amel öğrenirsin ve Allah muhafaza helak olursun!"
İşte o paylaşım: