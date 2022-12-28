İsmailağa Cemaati'nden 'Masum Bayraktar' açıklaması! Cübbeli Ahmet Hoca da doğruladı

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İsmailağa Cemaati'ni siyasallaşmakla suçlayan Masum Bayraktar hakkında cemaatten açıklama geldi.

Ahmed Ustaosmanoğlu Hocaefendi ile cemaatin avukatı Esad Gökdemir, kameralar karşısına geçerek Masum Bayraktar hakkında açıklamada bulundu.

Masum Bayraktar'ın yıllar önce Mahmud Efendi Hazretleri tarafından cemaatten kovulduğu ifade edilen açıklamada, "Masum Bayraktar'ın İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı ile hiçbir ilişkisi bulunmamaktır." denildi.

Açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca da şu ifadeleri kullandı:

İsmailağa’nın Masum Bayraktar hakkındaki bu açıklaması doğrudur. Biz de bu kişi hakkında Mahmud Efendi Hazretlerimizden duyduklarımızı evvelce beyan etmiştik. Müslümanları bu hususta uyaralım ki malları, canları ve ırzları hakkında zarar ziyan görmesinler.