İsmailağa Cemaati'nden İsmail Saymaz'a 'faiz' tokadı! Hadi İsmail utandığını yaz
İsmailağa Cemaati'nin Twitter hesabından Sözcü yazarı İsmail Saymaz'a tokat gibi bir faiz cevabı geldi.
Saymaz, İsmailağa Cemaati’nin 2021 yılındaki faiz paylaşımını alıntılayarak, şunları söyledi:
İsmailağa’dan aynı paylaşımı bugün de bekliyorum. Görelim bakalım… İktidar aşkı din aşkını… İktidar korkusu Allah korkusunu bastırıyor mu? İsmailağa’dan aynı paylaşımı bugün de bekliyorum.
İsmail Saymaz'ın paylaşımını alıntılayan İsmailağa Cemaati de aynı mesajı bir defa daha paylaştı. TCMB'nin faiz kararından sonra aynı paylaşımı yapamayacaklarını sanan Saymaz, yediği tokattan sonra kayıplara karıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO