İsmailağa Cemaati'nden Ayasofya mesajı
İsmailağa Cemaati, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili mesaj yayımladı.
İsmailağa Cemaati, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla mesaj yayımladı.
'İsmailağa Camii' sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Resulullah'ın (sav) müjdesine nail olan Sultan Fatih'in İstanbul'u fethederek camiye dönüştürdüğü Ayasofya Camii'nin ibadete yeniden açılmasına bizleri şahit kılan Allah'a nihayetsiz şükrediyoruz.
Ulu mabedin esaretten kurtulması konusunda emek ve hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, geçmişten günümüze bu davaya sahip çıkan fikir adamlarımıza ve tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz."