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Gündem

İsmailağa Cemaati ve Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Ayasofya Camii' açıklaması

Ayasofya Camii'nin yeniden ibadete açılma kararının ardından İsmailağa Cemaati'nden açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 17:59:00 - 2020-07-10 18:01:58
İsmailağa Cemaati ve Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'Ayasofya Camii' açıklaması

Danıştay, Ayasofya'nın müzeye çevrilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay kararı sonrası kararnameyi imzaladı.

Kararın ardından İsmailağa Cemaati'nden açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından "Ayasofya Camii'nde zincirler kırıldı" denilerek paylaşılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız tarafından verilen karar sevinç vesilesidir" denildi.

Cübbeli Ahmet Hoca da açıklama yaptı

Cübbeli Ahmet Mahmut Ünlü Hoca da kararı sevinçle karşıladığını belirtti. 

Sosyal medya hesabından karar sonrası paylaşımda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Rabbimize sonsuz hamd-ü senâlar olsun!" ve "Yaşa var ol Türkiye Cumhuriyeti" açıklamaları yaptı.

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