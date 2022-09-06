İsmailağa Cemaati hocasından Gülşen için olay sözler

Teşhirci şarkıcı Gülşen, Nisan ayındaki bir konserinde imam hatip mezunları ile ilgili söylediği skandal sözler sonrası birçok kişinin tepkisiyle karşılaşmış, sonrasında hakkında soruşturma başlatılmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 4 gün kadar cezaevinde kalan Gülşen, daha sonrasında tahliye edilmiş ve ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Gülşen'in tahliye olması sonrası olayın yankıları hâlâ devam ederken son olarak İsmailağa Cemaati hocalarından Hüseyin Çevik, yaptığı konuşmasında Gülşen'i hedef alarak sert sözler sarf etti.

Hüseyin Çevik, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Soyunmaya ne gerek var. Madem güzelsen yüzünü sergile, k…ı niye sergiliyorsun millete. Yüzünden piyasa yapamıyor musun da sahnelerde, kliplerde soyunuyorsun?"

Çevik, Youtube'da yayınlanan videosunda şarkıcıların hepsinin ahlaksızlık konusunda birbirleriyle yarıştığını söylerken konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Ahlaksızlık almış başını gidiyor. Bugün şarkıcıların hepsi birbiriyle yarışıyor. Gülşen meselesini konuştuk geçen gün. Orada soyundu, burada soyundu, bayrak açtı rabbim onu hapse tıktı. Bir iki gün kaldı, neyse ne. Kaldı sonuçtu. O darlığı Allah ona gösterdi. Soyunmaya ne gerek var. Madem güzelsen yüzünü sergile, k…ı niye sergiliyorsun millete. Yüzünden piyasa yapamıyor musun da sahnelerde, kliplerde soyunuyorsun. El alemin adamını, sapığını yoldan çıkarıyorsun, utanmıyorsun. Ondan sonra ‘bu insanlar sapık’ diyorsunuz. ‘İmam hatipli sapık diyor’ bir de. Senden ala sapık mı var? Dertleri başka."