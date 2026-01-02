İsmail Yüksek performansıyla beğeni topladı

İsmail Yüksek, sergilediği futbolla dikkat çekiyor. 26 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco’nun oyun planının en önemli parçalarından biri haline geldi.

TRT Spor’un haberine göre Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla mücadele eden milli futbolcu, 30 maçta forma giyebildi. Sofyan Amrabat’ı bir adım önde gören Jose Mourinho, Faslı futbolcuya daha fazla forma şansı tanımıştı.

TEDESCO’NUN GELİŞİYLE FORM TUTTU

Tedesco’nun gelişiyle birlikte İsmail Yüksek’in form grafiği de pozitif yönde değişim gösterdi. 21 maçta sahaya çıkan milli futbolcu, bu maçların 16 tanesine 11’de başladı.

Ligde maç başına bir kez pas arası yapan İsmail Yüksek, 4,7 kez de topu geri kazanma ile oynadı. Orta sahadaki dinamizmi arttıran 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe’nin topu kazanıp atağa çıkmasında önemli rol üstlendi.

MONTELLA'NIN DA DEĞİŞMEZLERİNDEN OLDU

İsmail Yüksek, A Milli Takım’da Vincenzo Montella’nın da değişmezlerinden biri oldu.

Dünya Kupası elemelerinde yalnızca Bulgaristan deplasmanında dinlendirilen milli futbolcu, diğer maçlarda ortalama 72 dakika forma giydi. Yüzde 86 pas isabetiyle oynayan İsmail, önemli maçlarda yaptığı top çalmalar ile de dikkat çekti.