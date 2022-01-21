İsmail yuhalandı, Okan geri dönüyor!
Muslera'nın yokluğunda kaleye geçen İsmail Çipe'nin taraftarlar tarafından istenmeyen adam ilan edilmesi sonrası yönetim Giresunspor'a kiralık gönderdiği Okan Kocuk'u tekrar getirme kararı aldı
Muslera'nın yokluğunda kaleye geçen İsmail Çipe'nin taraftarlar tarafından istenmeyen adam ilan edilmesi sonrası yönetim Giresunspor'a kiralık gönderdiği Okan Kocuk'u tekrar getirme kararı aldı.
Fernando Muslera'nın uzun süreli sakatlığı sonrası kaleye geçen İsmail Çipe, sarı-kırmızılılarda yetersiz performansıyla dikkat çekti. Teknik direktör Domenec Torrent bu bölgeye takviye yapılmasını isterken, sarı-kırmızılılar Giresunspor'a kiralık olarak gönderdiği Okan Kocuk için girişimlere başlamıştı.
Galatasaray'da kaleci sorunu çözülüyor. Sezon başında Giresunspor'a 1 yıllığına kiralanan Okan Kocuk sarı- kırmızılı formaya geri dönüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Giresun kulübüyle yaptığı görüşmelerin olumlu sonuç verdiği iddia edildi. Yönetimin düğmeye bastığı ve Okan'ı İstanbul'a getireceği belirtildi. Okan, Süper Lig'de takımının son oynadığı Trabzonspor maçının uzatma anlarında iki penaltı atışını çıkarmıştı. Başarılı eldiven, henüz 1 hafta olmadan yeniden Trabzon maçına çıkması bekleniyor.