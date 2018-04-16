İsmail YK'dan skandal klip: Başörtüsünü rakıya meze yaptı!
Gazeteci Yazar Fatih Selek başörtülülerin İsmail YK adlı şarkıcının skandal klibine sert tepki gösterdi. Şarap ile rakıyı başörtüsüyle yanyana getirmesine tepki gösteren Fatih Selek, toplumun duyarsızlığını da eleştirdi.16 Nisan 2018 Pazartesi 23:06
Daha önce gündemden düşmesinin ardından kendini gösterme çabasına girmek için evlilik programına dahi katılan İsmail YK adlı şarkıcı bozuntusu başörtüsünü içki ile yanyana getirerek klibinde adeta rakıya meze yaptı. Gazeteci yazar Fatih Selek ise bu başörtüsüne yapılan bu alçak saldırıya sert tepki gösterdi.
İşte Fatih Selek'in o yazısı:
İsmail YK yeni şarkısına bir klip çekmiş.
Ama ne klip!
Evlere şenlik.
Gençler, mangal başında oynayıp rakı içiyor.
Bu sırada esas oğlan pencerede göz süzen başörtülü sevgilisine serenat yapıyor:
"Şaraptan meyhoş oldum/Rakıdan sarhoş oldum/Ama senin aşkından/Daha da beter oldum."
Kız eşarp reklamlarındaki mankenler gibi. Takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş.
Klibi, sosyal medyada iki haftada 8 milyondan fazla kişi görmüş.
Adam yeni nesile hangi sözlerle, nasıl dokunacağını biliyor.
Bu yüzden milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
"Bu kızı Facebook'ta buldum", "Birden webcam'ini açtı/Bana bir hareket yaptı", "Yoksa ben zurna mıyım?" "Bas gaza aşkım bas gaza", "Şappur şuppur ye beni", "Bombabomba .com"...
Bunlar şarkılarının sözleri.
Eskiden başörtülüler ekranda hiç yoktu.
Kadın programlarının seyirci lobisine bile alınmazlardı.
Şimdi kliplere konu oluyor. Hem de öyle böyle değil.
İsmail YK’nın şarkısı gösterge midir? Vaziyetin toplumda bir karşılığı var mıdır? Yoksa bu, şarkıcının hadsizliği midir? Bilmiyorum. Ama şarap ile başörtüsünün yan yana gelmesi ve buna reaksiyon gösterilmemesi üzerinde düşünülmesi gereken ciddi bir durum.
Eğer gösterilen gibi ise İsmail YK'ya bir sonraki eseri için şarkı sözü tavsiye ediyorum:
"Uçuruma son sürat!"
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Nuriye4 sa önce İsmail YK severim ama zaten başörtülü kızın klipte ne işi var bir orda eksik kalmışlardı murat6 sa önce bozuntunun ta kendisi milletin menfaatine ne yapmış bunlar Allah aşkına bir sanatımı var bir sanat eserimi vermiş topluma senin gibi salaklarda peşine takılıyor prim yapıyorlar işte Hasan Çetin8 sa önce Bunların bu halinden Allah(cc) sığınıp,birlik ve beraberlik için daha fazla gayret göstermeliyiz. Nur8 sa önce Saygısız sen kimsin ki bozuntu diyorsun esas bozuntu sensin murat8 sa önce bu salak kendi sempati yapmaya çalışırken ne yaptığından haberi olmayan aptalın teki sadece..sözüm ona ortam dindarlaştı ona göre klip yapıyor sözde rakılı meyhoşlu aptal bide zaten bunlardan ne bekliyorsunuzki... Ali8 sa önce Ama tam da günümüze uygun maalesef.ismail yarın ben sizdenim der aferin deriz. Olayvar!!8 sa önce Tamda halimizi anlatmış bence ben açık bi bayanım ama ne dar giyiniyorum nefe makyajı seviyorum ama öyle kapalılar varki eyvah eyvah dedirtiyor.Ayrıcada o klipte açık bi bayan oynasaydı beyfendi kadını meze yapmış demicekti şu kadınları obje olarak görmeyi bırakın allah bizede can verdi bizde insanız.... Abdulkahhar9 sa önce Islah eyle Ya Rabbi...Islah olmayacaksa kahr-u perişan eyle Esmerim9 sa önce Valla haklısın birde klibi iyice izlesinler bi güya kapalı başı ama tırnaklar oje eli yüzü küpe hemen ismail e hücum etmişler abi önce klibi adam gibi izleyin ondan sonra konuşun hani ben kapali deilim belki ama görüyorum ki kapalı olan bir sürü böyle bayan var plaja giden mayo giyen çok gördüm kaplı olanlar Harun10 sa önce Mine hanım tebrik ediyorum ben de aynı düşüncedeyim, haberi yapan kişi oldukça taraflı ve görmezden gelerek yazmış. Başı kapalı ama içki içen işret meclislerinde bulunan veya sevgilisi içerken ona ses çıkarmayan nice başörtülüler var. Hala neden bağnazlık yapılır anlamak istemiyor bu aydın geçinenler anlamıyorum, yahu başını örten kişi hakikaten dinini en güzel yaşayan demek değildir, böyle bir kurla yok gözünüzü seveyim. Hatta Peygamberimiz bir kimseyi çok namaz kılıyor oruç tutuyor diye şeklen ibadetine göre değerlendirmeyin derken biz başı kapalı herkesi hakiki müslüman diyoruz. Kusura bakılmasın ama Hristiyan rahibeler Yahudi kadın din görevlileri hijab tarzı elbise giyiyor, yani bunlar gizli müslüman mı oluyor diyeceğiz lütfen artık optimist olmayı becerelim nolur.