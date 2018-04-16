İsmail YK'dan skandal klip: Başörtüsünü rakıya meze yaptı!

Daha önce gündemden düşmesinin ardından kendini gösterme çabasına girmek için evlilik programına dahi katılan İsmail YK adlı şarkıcı bozuntusu başörtüsünü içki ile yanyana getirerek klibinde adeta rakıya meze yaptı. Gazeteci yazar Fatih Selek ise bu başörtüsüne yapılan bu alçak saldırıya sert tepki gösterdi.

İşte Fatih Selek'in o yazısı:

İsmail YK yeni şarkısına bir klip çekmiş.

Ama ne klip!

Evlere şenlik.

Gençler, mangal başında oynayıp rakı içiyor.

Bu sırada esas oğlan pencerede göz süzen başörtülü sevgilisine serenat yapıyor:

"Şaraptan meyhoş oldum/Rakıdan sarhoş oldum/Ama senin aşkından/Daha da beter oldum."

Kız eşarp reklamlarındaki mankenler gibi. Takmış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş.

Klibi, sosyal medyada iki haftada 8 milyondan fazla kişi görmüş.

Adam yeni nesile hangi sözlerle, nasıl dokunacağını biliyor.

Bu yüzden milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

"Bu kızı Facebook'ta buldum", "Birden webcam'ini açtı/Bana bir hareket yaptı", "Yoksa ben zurna mıyım?" "Bas gaza aşkım bas gaza", "Şappur şuppur ye beni", "Bombabomba .com"...

Bunlar şarkılarının sözleri.

Eskiden başörtülüler ekranda hiç yoktu.

Kadın programlarının seyirci lobisine bile alınmazlardı.

Şimdi kliplere konu oluyor. Hem de öyle böyle değil.

İsmail YK’nın şarkısı gösterge midir? Vaziyetin toplumda bir karşılığı var mıdır? Yoksa bu, şarkıcının hadsizliği midir? Bilmiyorum. Ama şarap ile başörtüsünün yan yana gelmesi ve buna reaksiyon gösterilmemesi üzerinde düşünülmesi gereken ciddi bir durum.

Eğer gösterilen gibi ise İsmail YK'ya bir sonraki eseri için şarkı sözü tavsiye ediyorum:

"Uçuruma son sürat!"

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