Bu yöntem kalp ve damar sağlığı için önemli: Kalp krizi riskine kökten çözüm! İşte merak edilen detaylar

Minimal invaziv yöntemlerin en önemli avantajlarından birinin ameliyat sonrası konfor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, küçük kesilerin hastaların iyileşme sürecine doğrudan katkı sağladığını belirtti. Celkan, "Bu yöntemlerde cerrahi travma daha sınırlı olduğu için ameliyat sonrası ağrı düzeyi azalıyor. Kan kaybı daha düşük olabiliyor ve enfeksiyon riski de geleneksel yöntemlere göre azalabiliyor. Hastalarımızın yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri de çoğu zaman daha kısa oluyor" ifadelerini kullandı. "Erken tanı ve düzenli kontrol hayat kurtarıyor" Kalp hastalıklarında erken teşhisin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Celkan, özellikle ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunan kişilerin düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini belirtti. Celkan, "Kalp ve damar hastalıklarında erken tanı, tedavi başarısını doğrudan etkiliyor. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ve çabuk yorulma gibi belirtiler yaşayan kişilerin zaman kaybetmeden uzman değerlendirmesinden geçmesi gerekiyor. Günümüzde gelişen cerrahi teknikler sayesinde hastalarımıza çok daha güvenli ve konforlu tedavi seçenekleri sunabiliyoruz" diye konuştu.