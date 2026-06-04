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Sağlık
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Bu yöntem kalp ve damar sağlığı için önemli: Kalp krizi riskine kökten çözüm! İşte merak edilen detaylar
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Bu yöntem kalp ve damar sağlığı için önemli: Kalp krizi riskine kökten çözüm! İşte merak edilen detaylar

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, minimal invaziv kalp cerrahisinin hastalarında geleneksel hale gelen ameliyat süreci hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi...

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Foto - Bu yöntem kalp ve damar sağlığı için önemli: Kalp krizi riskine kökten çözüm! İşte merak edilen detaylar

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, minimal invaziv kalp cerrahisinin hastalara sunduğu desteği anlattı.

#2
Foto - Bu yöntem kalp ve damar sağlığı için önemli: Kalp krizi riskine kökten çözüm! İşte merak edilen detaylar

Kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de en önemli sağlık sorunlarının başında geliyor. Ancak tıp teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde kalp ameliyatları artık hastalar için çok daha konforlu ve güvenli hale geliyor. Son yıllarda giderek yaygınlaşan minimal invaziv kalp cerrahisi yöntemleri, geleneksel açık kalp ameliyatlarına kıyasla daha küçük kesilerle gerçekleştirilebiliyor ve hastaların günlük yaşamlarına daha kısa sürede dönmelerine olanak sağlıyor

#3
Foto - Bu yöntem kalp ve damar sağlığı için önemli: Kalp krizi riskine kökten çözüm! İşte merak edilen detaylar

Medical Point Gaziantep Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, minimal invaziv cerrahi tekniklerin özellikle uygun hasta gruplarında başarılı sonuçlar verdiğini belirterek, bu yöntemlerin hem ameliyat sürecini hem de iyileşme dönemini önemli ölçüde kolaylaştırdığını ifade etti

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Foto - Bu yöntem kalp ve damar sağlığı için önemli: Kalp krizi riskine kökten çözüm! İşte merak edilen detaylar

"Göğüs kafesi tamamen açılmadan ameliyat mümkün" Kalp ameliyatı denildiğinde birçok kişinin aklına göğüs kemiğinin tamamen açıldığı büyük operasyonların geldiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, günümüzde teknolojinin ve cerrahi deneyimin gelişmesiyle bazı kalp operasyonlarının daha küçük kesiler aracılığıyla gerçekleştirilebildiğini söyledi. Celkan, "Minimal invaziv kalp cerrahisinde, klasik yöntemlerde olduğu gibi geniş cerrahi kesiler yerine daha küçük giriş noktaları kullanıyoruz. Bu sayede hastalarımız daha az ağrı hissediyor, ameliyat sonrası dönemi daha konforlu geçiriyor ve sosyal hayatlarına daha hızlı dönebiliyor. Özellikle kapak cerrahisi, kalp kapak değişimleri, koroner bypass ameliyatları ve aort cerrahisi ameliyatları başta olmak üzere uygun vakalarda bu yöntemlerden başarılı sonuçlar elde ediyoruz" dedi.

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Foto - Bu yöntem kalp ve damar sağlığı için önemli: Kalp krizi riskine kökten çözüm! İşte merak edilen detaylar

Minimal invaziv yöntemlerin en önemli avantajlarından birinin ameliyat sonrası konfor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mehmet Adnan Celkan, küçük kesilerin hastaların iyileşme sürecine doğrudan katkı sağladığını belirtti. Celkan, "Bu yöntemlerde cerrahi travma daha sınırlı olduğu için ameliyat sonrası ağrı düzeyi azalıyor. Kan kaybı daha düşük olabiliyor ve enfeksiyon riski de geleneksel yöntemlere göre azalabiliyor. Hastalarımızın yoğun bakım ve hastanede kalış süreleri de çoğu zaman daha kısa oluyor" ifadelerini kullandı. "Erken tanı ve düzenli kontrol hayat kurtarıyor" Kalp hastalıklarında erken teşhisin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Celkan, özellikle ailesinde kalp hastalığı öyküsü bulunan kişilerin düzenli kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini belirtti. Celkan, "Kalp ve damar hastalıklarında erken tanı, tedavi başarısını doğrudan etkiliyor. Göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ve çabuk yorulma gibi belirtiler yaşayan kişilerin zaman kaybetmeden uzman değerlendirmesinden geçmesi gerekiyor. Günümüzde gelişen cerrahi teknikler sayesinde hastalarımıza çok daha güvenli ve konforlu tedavi seçenekleri sunabiliyoruz" diye konuştu.

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