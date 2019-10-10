İsmail Ünal kimdir? İsmail Ünal kaç yaşında?

Beşiktaş yeni başkanını 20 Ekim'de seçecek. 20 Ekim'de gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda aday olduğunu açıklayan isimlerden biri de İsmail Ünal. Peki, İsmail Ünal kimdir?

Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 13 Ekim'de gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamaması durumunda başkanlık seçimi 20 Ekim'de gerçekleştirilecek. Şimdiye kadar başkan adaylığı için Serdal Adalı, Hüsner Tekinoktay, Ahmet Nur Çebi ve İsmail Ünal adaylığını resmi olarak açıkladı. Peki, İsmail Ünal kimdir?

İsmail Ünal kimdir?

İsmail Ünal Antalya Akseki’de dünyaya geldi. Ünal, 1977 yılında Güzel Sanatlar Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. 1980 yılında serbest mimarlığa başladı. Çoğunluğu Beşiktaş ilçe sınırları içinde olmak üzere toplu konut, konut, sanayi sitesi ve fabrika projelerini geliştirdi ve uyguladı.

1992-1994 yılları arasında BJK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2002-2004 yılları arasında BJK Genel Sekreterlik görevini üstlenen Ünal, 2007 yılından beri Tarihi Kentler Birliği Encümen Üyesi’dir. Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevini yürüttü.

Ünal, evli ve 2 kız babasıdır.