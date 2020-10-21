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Gündem İsmail Türüt'ten sert tepki: "Günlerdir uyuyamıyorum"
Gündem

İsmail Türüt'ten sert tepki: "Günlerdir uyuyamıyorum"

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin (MÜYORBİR) Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Bircan Yorulmaz geçtiğimiz günlerde Kobani olayları davası kapsamında tutuklanmıştı. Birlik üyelerinden olan sanatçı İsmail Türüt, "Böyle bir ihanetin içindekilere göz yuman zihniyet beni temsil edemez." sözleriyle tepki gösterdi. Türüt, üyesi olduğu kurumda yaşanan olaydan dolayı uyuyamadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:59:00 - 2020-10-21 12:04:58
İsmail Türüt'ten sert tepki: "Günlerdir uyuyamıyorum"

Kobani olayları kapsamında Müzik Yorumcuları Meslek Birliği'nin (MÜYORBİR) Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Bircan Yorulmaz'ın geçtiğimiz günlerde tutuklanmasının ardından birlik üyesi Karadenizli sanatçı İsmail Türüt, çarpıcı açıklamalar da bulundu.

"Çarpık bir sistem var"

Yıllardır müzik meslek birliklerindeki usulsüzlükleri, haksızlıkları konuşmaktan yorulduğunu söyleyen Türüt, "Herkes kapalı kapılar ardından şikayetlerini dile getiriyor, bir ben sesimi çıkarıyorum. Müzik meslek birlikleri o kadar çarpık bir sistem ile yönetiliyor ki daha mektup yazmasını bilmeyen üyeler fahiş rakamlar ile telifler kazanıyor" dedi.

Bu adaletsizlikler ile mücadele ederken geçtiğimiz günlerde MÜYORBİR Genel Sekreter Yardımcısı Bircan Yorulmaz'ın Kobani olayları kapsamında tutuklanması sonrası 'Yeter' dediğini belirten Türüt, sözlerine şöyle devam etti: "Beni temsil eden isimlerin genel sekreterliğinde böyle bir skandalın yaşanmasını aklım almıyor. Böyle bir kurumda terör örgütü uzantılı bir kişi asla yer alamaz. Mevcut yönetimi reddediyorum, kınıyorum. Böyle bir ihanetin içindekilere göz yuman zihniyet beni temsil edemez."

'Günlerdir uyuyamıyorum'

MÜYORBİR yönetimine "Böyle bir olay sonrası nasıl sokağa sanatçıyız diye çıkıp insanların yüzüne bakabiliyorsunuz?" diye seslenen Türüt, üyesi olduğu kurumda yaşanan olaydan dolayı uyuyamadığını ifade etti.

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