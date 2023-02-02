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Siyaset İsmail Saymaz'ın Temel Karamollaoğlu iddiasına jet hızında yalanlama!
Siyaset

İsmail Saymaz'ın Temel Karamollaoğlu iddiasına jet hızında yalanlama!

Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, Temel Karamollaoğlu'nun 6'lı masanın genel başkanlarını ziyaretinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday olarak desteklediğini söyledi. Saadet Partisi ise Saymaz'ın yazdıklarını yalanlayan bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-02 23:38:00 -
İsmail Saymaz'ın Temel Karamollaoğlu iddiasına jet hızında yalanlama!

 Yeniakit.com.tr 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.

İsmail Saymaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Karamollaoğlu'nun Babacan'a ve Davutoğlu'na, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum" dediğini iddia etti.

İsmail Saymaz:

Saadet lideri Karamollaoğlu dün Davutoğlu ve Babacan’ı ziyaretinde, ilk kez Kılıçdaroğlu’nun adaylığını zikrederek, CHP liderine sıcak baktığını söyledi. İki lider itiraz etmedi. Karamollaoğlu, bugün Kılıçdaroğlu ziyaretinde, "Görüşmede adınız geçti, ben de destekliyorum" dedi.

Öğrendiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu’nun sözlerini dinledi ve herhangi bir karşılık vermedi. Karamollaoğlu, şu an Demokrat Parti lideriyle görüşüyor. Uysal’ın Kılıçdaroğlu’nu desteklediği biliniyor. İstikşafi görüşmelerin sürmesi bekleniyor.

Saadet'ten jet hızında yalanlama!

Saymaz'ın iddiasını yalanlayan Saadet Partisi Basın Müşaviri Hacımurat Uzgur ise görüşmelerin gizlilik içinde yürütüldüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Millet İttifakı ortaklarının bir araya geleceği 13 Şubat tarihindeki toplantının ev sahibi olarak liderleri ziyaret eden Genel Başkanımız, görüşmeleri bir mahremiyet çerçevesinde yürütmektedir.

Görüşülen sayın genel başkanlara duyduğumuz saygı gereği, mahrem olan bu görüşmelerin içeriğine dair bilgi verilmemektedir. Medyaya yansıyan varsayıma dayalı haberler doğru değildir. Milletimizin geleceğiyle ilgili yapılan bu görüşmelerden çıkacak sonuçlar da inşallah hayırlı olacaktır.

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