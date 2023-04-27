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Gündem İsmail Saymaz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için tepki çeken sözler! Açıklamalara rağmen manipülasyona başvurdu!
Gündem

İsmail Saymaz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için tepki çeken sözler! Açıklamalara rağmen manipülasyona başvurdu!

Yeniakit Publisher
2023-04-27 07:22:00 -
İsmail Saymaz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için tepki çeken sözler! Açıklamalara rağmen manipülasyona başvurdu!

Katıldığı canlı yayında aniden rahatsızlanarak yayına bir süre ara veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıs süre sonra kaldığı yerden yayına devam etmişti. Manipülatörler ise Erdoğan'ın sağlığına ilişkin yalan ifadelere sarıldı.

Baş döndürücü bir programla ülkeyi gezerek açılışlar yapan ve seçim çalışması yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında, ufak bir rahatsızlık geçirmişti. Programa bir süre ara veren Erdoğan, daha sonra yayına dönmüş ve "Dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Midemi üşütmüşüm. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum." açıklamasında bulunmuştu.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, doktorlarının bir süre dinlenmesi yönündeki tavsiyelere uyarak kısa süreli istirahate çekildi. Ancak muhalifler bu durumu fırsata çevirerek çirkin bir algı çalışmasına başladı.

 

İSMAİL SAYMAZ'DAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER

CHP yandaşı gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığı üzerinden algı yaratmaya çalıştı.
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Erdoğan'ın midesinden rahatsızlık yaşamasının inandırıcı olmadığını ima eden Saymaz, "Bundan daha ağır bir hastalık olabileceği fikri de oluşmuyor değil" ifadelerini kullandı.

 

Saymaz açıklamasında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanının rahatsızlığına ilişkin mide bulantısı ya da rahatsızlığı olmadığı fikrini oluşturuyor. Erdoğan, mide rahatsızlığıyla programlarını iptal etmezdi, yıllardır beklediği Akkuyu açılışına kesin giderdi, TV programını ıskalamazdı. Bundan daha ağır bir hastalık olabileceği fikri de uyanmıyor değil"

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