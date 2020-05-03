İsmail Saymaz'dan CHP ve DHKP-C'yi şok edecek açıklama

yeniakit.com.tr Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum Üyesi İbrahim Gökçek, örgütün talimatıyla ölüm orucuna başladı. Grup Yorum destekçisi Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) mensubu avukatlar Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın da ölüm orucunda olduğu bildirildi.

İsmail Saymaz, CHP ve terör örgütü DHKP-C ile ters düştü

Geçtiğimiz aylarda Hürriyet'ten ayrılan ve Best FM'deki macerası da 2 ay sürmeyen CHP’ye yakın gazeteci İsmail Saymaz, ölüm orucuyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek de ÇHD’li avukatlar da ölüm orucundalar. Tepki çekmek pahasına inancımı ifade etmek isterim: Ölüm, bir eylem türü değildir. Ölüm orucu desteklenemez, olumlanamaz, övülemez. Hele ki sol düşünce adına ölüm kutsanamaz." ifadelerini kullandı.

"Şimdi nereye göz kırpıyorsun?"

Saymaz hakkında takipçileri, "Şimdi hangi kanala geçiyorsun?", "İsmail sağa göz kırpıyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

"Doğruyu söylerken bile izin alma modundasınız"

Bir takipçisi de Saymaz'ın tweetiyle ilgili, "Ne kadar baskı altında olduğunuzu anladınız değil mi? Doğruyu söylerken bir izin alma modundasınız. Doğru tektir. Birilerinin ölümünden nemalananlara Lanet olsun." ifadelerinde bulundu.

"Örgüt yalakaları"

Terör örgütü DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen Grup Yorum Üyesi Helin Bölek, ölüm orucundayken ölmüştü.

Bunun üzerine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Grup Yorum mensubu sanatçı Helin Bölek'in ölüm orucundayken yaşamını yitirmesinin üzüntüsü içindeyiz. Gün, ölüm orucunu sürdüren Mustafa Koçak ve İbrahim Gökçek'i yaşatmak için harekete geçme günüdür. Talepler yerine getirilmeli, toprağa yeni bir canın düşmesi engellenmelidir" sözüne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sert sözlerle karşılık vermişti.

Süleyman Soylu: Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C'nin talimatıyla tedavisi engellenerek...

Bakan Soylu, "Hastaneye kaldırıldığı halde DHKP-C’nin talimatıyla tedavisini engelleyerek hastaneden çıkartıp ölüme yatıran sizin milletvekilleriniz. Ölümü kutsallaştırıp DHKP-C’nin değirmenine ölü taşıyan da sizsiniz @eczozgurozel. Gerçek yüzünüz bir kere daha görüldü, örgüt yalakaları" demişti.