İsmail Saymaz yine kendini rezil etti

Bilmediği konularda yaptığı yorumlarla komik durumlara düşen İsmail Saymaz, katıldığı Halk TV canlı yayınında yine çuvalladı. Programda Kanal İstanbul’u eleştiren Saymaz, “Diyorlar ki Boğaz’a giren gemiler bazen 1 gün bekliyor, Ya 1 gün bekliyor diye 30 bin dolar mı verecekler, mantıklı mı?” diyerek şu an Boğaz’dan trafik gibi sebeplerden dolayı uzun süre bekledikten sonra geçen gemilerin Kanal İstanbul’dan geçmeyeceğini iddia etti.

Geçmedikleri her gün için kayıpları 120 bin dolar

Gemilerin ücretsiz geçtikleri Boğaz’da bekleme sürelerini problem etmediğini ve bu yüzden Kanal İstanbul geçiş yapmayacaklarını savunan İsmail Saymaz, bir kez daha ofsayta düştü. Geçtiğimiz dönemlerde İstanbul Boğazı ile alakalı yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, geçen gemilerin 1 günlük bekleme maliyetlerinin 120 bin doları bulduğunu ifade etmişti.

Boğaz’daki 1 günlük bekleme maliyeti hesaba katıldığında Kanal İstanbul, gemilerin ücretsiz geçiş yapılan Boğaz’da beklemek yerine ücretini verip daha kısa sürede geçişine imkan tanıyor. Kanal İstanbul’dan geçecek her bir gemi ise Türkiye için büyük bir maddi kazanç anlamına geliyor.

İşte Ulaştırma Bakanlığının o raporu