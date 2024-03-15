İsmail Saymaz yandaş kadrolaşmasını istemeden ifşa etti! ABB’de liyakat kanalizasyonu patladı

CHP yandaşı İsmail Saymaz, Sözcü’deki köşesinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) CHP’li Mansur Yavaş ve İYİ Partili Cengiz Topel Yıldırım arasındaki kavgayı anlattı. İYİ Partili Yıldırım’ın Mansur Yavaş aleyhine kampanya yürüttüğünü söyleyen Saymaz, İYİ Parti’ye mesaj vermek isterken istemeden de olsa CHP ve İYİ Parti arasındaki pislikleri ifşa etti. Saymaz, ABB’deki yandaş kadrolaşmayı ve liyakatsiz işe alımları anlatırken, belediyenin iştirakı PORTAŞ’ta İYİ Partili ve yönetici ve akrabaların kadrolaştığını ifşa etti.

İşte Saymaz’ın yazısının ilgili bölümü:

Ankara’da tansiyon artıyor.

Asıl rekabet Mansur Yavaş ve Turgut Altınok arasında sürse de İyi Parti adayı Cengiz Topel Yıldırım adından sıkça söz ettiriyor.

Yıldırım, üyesi olduğu CHP’den belediye başkan adayı olmak istedi.

Fakat Özgür Özel, bu isteği karşılamadı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’dan öğreniyoruz ki Yıldırım, Yavaş’la görüşmüş.

Çankaya’yı, Mamak’ı veya Keçiören’i istemiş.

Fakat Yavaş yanaşmamış.

Yavaş “Mamak’ı istedi. Vermeyince aleyhte konuşuyor” diyor.

Yıldırım, adaylığı açıklandığından beri Yavaş aleyhine kampanya yürütüyor.

Yavaş’ın ihaleye fesat karıştırdığını, şimdi CHP’nin Keçiören adayı olan Mesut Özarslan’ın belediyenin inşaat şirketi PORTAŞ’ı batırdığını iddia ediyor.

Benim merak ettiğim şu:

Yıldırım, Yavaş’ı yolsuzlukla itham ederken, İyi Parti yöneticileri ve çocukları Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmaya devam ediyor.

Örnek mi?

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sucu, Yıldırım’ın “Batırdılar” dediği PORTAŞ’ta Yönetim Kurulu üyesi.

Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel’in kızı aynı şirkette çalışıyor.

PORTAŞ zarara uğratıldıysa Sucu ve Yüksel, biliyor olmalı değil mi?

Başkaları da var.

Genel İdere Kurulu üyesi Yetkin Öztürk, BUGSAŞ’ta Yönetim Kurulu üyesi.

Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural’ın oğlu Oğuz Vural, ANKET A.Ş.’de İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Şube Müdürü.

ABB’de yolsuzluk ve ihaleye fesat karıştırma varsa bunu İyi Partililer duymamış olamaz.

Bilip de susuyorsanız suça ortaksınız demektir.

Neden “yolsuzluğa bulaşmış” bir belediyeden maaş alıyorsunuz?

İddialar doğruysa istifa etmeniz gerekmez mi?