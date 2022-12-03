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Siyaset İsmail Saymaz uykudan uyandı! ‘Bu 6’lı masaya ben de oy vermem’
Siyaset

İsmail Saymaz uykudan uyandı! ‘Bu 6’lı masaya ben de oy vermem’

Muhalif İsmail Saymaz, altılı masanın cumhurbaşkanı vaadini eleştirerek, "Ben de oy vermem" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 13:02:00 -

Aday krizi yaşayan altılı masanın anayasa teklifi ve parlamenter sisteme dair vaatlerine bir tepki de muhalif gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi.

Saymaz "Böyle Türkiye gibi bir ülke yönetilemez. Cumhurbaşkanı da altı tane siyasinin emir erine dönecekse, bu sisteme oy toplamak çok zordur. Yurttaş bu sisteme oy vermez." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Muhalif Saymaz'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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