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Gündem İsmail Saymaz, Togg'dan rahatsız oldu
Gündem

İsmail Saymaz, Togg'dan rahatsız oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-28 01:00:00 -

Sözcü TV'de canlı yayında açıklamalarda bulunan İsmail Saymaz, Togg hazımsızlığını ortaya döktü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kabinedeki bakanlara yapılan teslimlerin ardından kura ile belirlenen 20 bin kişiye de teslimatlar sürüyor..

Ancak Türkiye'nin gurur otomobili Togg'u bazı kesimler benimseyemedi.

Halk TV'den kovulan CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci İsmail Saymaz, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'u hedef aldı.

Togg'u hedef aldı

Saymaz, teslimatlardan sonra yollarda sık sık görülecek olan Togg'u hazmedemeyen isimler arasına girdi..

Yerli ve milli otomobil hakkında skandal ifadeler kullanan İsmail Saymaz, "Sanki Türk toplumu daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu" dedi.
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"Sanki bu toplum hiç araba görmedi, daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu"

Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

TOGG çok enteresan bir durum. Sanki bu toplum hiç araba görmemiş. Sanki bu toplum daha önce öküz arabalarıyla gidiyordu, sanki asfaltı Erdoğan döktü.

Getirmişler arabayı, içine de birer bakan koymuşlar. Başarılı başarısız bakmamışlar bakan ya, Anadolu'ya köy köy gönderiyorlar. Türk milletini bu bodruma sokmaya utanmıyor musun?! Arabayı şehir merkezlerine çekmişler, aynasını tutan mı dersin, lastiğini kavrayan mı..

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