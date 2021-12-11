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Gündem İsmail Saymaz, Sedat Peker'in bakın neyini dert edindi
Gündem

İsmail Saymaz, Sedat Peker'in bakın neyini dert edindi

Kamuoyu tarafından "herbokolog" olarak bilinen İsmail Saymaz, firari mafya Sedat Peker'in internetini kendine dert edindi.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 12:54:00 -
İsmail Saymaz, Sedat Peker'in bakın neyini dert edindi

Dini kurumlara yönelik düşmanca sözlerden mütedeyyin kesime karşı iftira dolu yazılara kadar sayısız skandalla gündemi meşgul eden İsmail Saymaz isimli sözde gazeteci, firari mafya Sedat Peker ile ilgili çeşitli iddialar ortaya attı.

Kamuoyu tarafından "herbokolog" olarak bilinen Saymaz, Peker'in internetini kendine dert edindi.

"Sedat Peker'in eşinin ve çocuklarının internet erişimi açılmış" diyen İsmail Saymaz, şu iddiaları öne sürdü:

"Geçen hafta konuşmuştuk. Sedat Peker'den bir gün boyunca haber alınamıyor diye. Ben yakın çevresine sordum. Öğrendiğim kadarıyla yakın çevresi dedi ki 'kendisinin sağlığı iyi, morali yerinde, gözaltına alındığı ya da enterne edildiği ile ilgili haberler asılsızdır. Toplantıya çağırılmadı. Başka bir ülkeye gönderilmesi yönündeki bilgiler de doğru değil. Çekirdek ailesi ve çalışma arkadaşlarıyla birlikte kaldığı konutta yaşamına devam ediyor. Uygulanan dijital tecrit koşulları sürüyor. Ailesinin internete erişimi için yaptığı görüşmeler devam ediyor.' denilmişti geçen hafta sorduğum sorular üzerine."

 

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