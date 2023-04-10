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Aktüel İsmail Saymaz Halk TV'den ayrıldı! Yeni adresi sızdı
Aktüel

İsmail Saymaz Halk TV'den ayrıldı! Yeni adresi sızdı

Yeniakit Publisher
2023-04-10 19:39:00 -
İsmail Saymaz Halk TV'den ayrıldı! Yeni adresi sızdı

Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Gazeteci İsmail Saymaz Halk TV ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İsmail Saymaz, "Bugün itibariyle Halk TV ile yollarımız ayrıldı. Yaklaşık 20 aydır omuz omuza çalıştığım Halk TV emekçilerine ve sevgili izleyicilerimize çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin." dedi.

2021 yılı ağustos ayında Sözcü Gazetesi ile yolları ayırarak Halk TV’ye geçen İsmail Saymaz, Sözcü gazetesinin Maslak binasında görüldü.

Bunun, bir ‘ziyaret mi’ yoksa ‘transfer görüşmesi mi’ olup olmadığı merak konusuyken bir süredir Sözcü ile görüşmeler yürüttüğü de kulislerde konuşulan İsmail Saymaz’ın bu adımı ‘İş bitti, anlaşma sağlandı’ şeklinde yorumlandı.

SON KEZ YAYINA BİLE ÇIKARILMADI

Halk TV'den ayrılma kararı alan gazeteci Saymaz'ın izleyicilerine veda etmek için son kez yayına çıkma isteğine izin verilmedi.
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