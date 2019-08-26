İsmail Saymaz, Cübbeli Ahmet Hoca'dan özür dilemek zorunda kaldı
Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, katıldığı bir televizyon programında İsmail Saymaz'ın yalanlarını ortaya çıkardı. Zor durumda kalan Saymaz, özür dilemek zorunda kaldı.26 Ağustos 2019 Pazartesi 00:08
Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Haber Global'de yayınlanan programda İsmail Saymaz ile bir araya geldi.
Cübbeli Ahmet Hoca, İsmail Saymaz'ın 'Lalegül TV, Digitürk platformunda bulunuyor' sözlerinin gerçek olmadığını belirterek bu duruma sert çıktı. Ahmet Hoca'nın sözleri sonrası geri adım atan ve programa belgelerle gelen Saymaz, özür dilemek zorunda kaldı.
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