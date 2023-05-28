İsmail Saymaz CHP'nin ajansı ANKA'ya çattı: Siz nasıl Kılıçdaroğlu'nu 18 dakikada 1 buçuk milyon oy geride gösteriyorsunuz

SZC TV'deki Seçim Özel programında Gazeteci İsmail Saymaz, ilk turdan sonraki ikinci turda da yaşanan hezimet sonrası CHP'nin ajansı olan ANKA'ya çattı. Saymaz, "18 dakika önce Kılıçdaroğlu 4 bin oy öndeyken 18 dakikada birden bire 1 milyon 343 bin geriye düştü. Hakikaten de ANKA Haber Ajansı bu tür tuhaflıklara meydan vermemesi gerekir. Siz Anadolu Ajansı'na muadil kurulmuşsunuz. Spekülasyonun önüne geçmek için yayıncılık yapıyorsunuz. Yani 18 dakikada önce 4 bin önde gösterdiğiniz Kılıçdaroğlu'nu 18 dakikada nasıl 1 buçuk milyon geride gösteriyorsunuz." sözleriyle ANKA'ya tepkisini dile getirdi.

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