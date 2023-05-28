  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İsmail Saymaz CHP'nin ajansı ANKA'ya çattı: Siz nasıl Kılıçdaroğlu'nu 18 dakikada 1 buçuk milyon oy geride gösteriyorsunuz
Gündem

İsmail Saymaz CHP'nin ajansı ANKA'ya çattı: Siz nasıl Kılıçdaroğlu'nu 18 dakikada 1 buçuk milyon oy geride gösteriyorsunuz

Yeniakit Publisher
2023-05-28 21:48:00 -
İsmail Saymaz CHP'nin ajansı ANKA'ya çattı: Siz nasıl Kılıçdaroğlu'nu 18 dakikada 1 buçuk milyon oy geride gösteriyorsunuz

Gazeteci İsmail Saymaz, ilk turdan sonraki ikinci turda da yaşanan hezimet sonrası CHP'nin ajansı olan ANKA'ya çattı.

SZC TV'deki Seçim Özel programında Gazeteci İsmail Saymaz, ilk turdan sonraki ikinci turda da yaşanan hezimet sonrası CHP'nin ajansı olan ANKA'ya çattı. Saymaz, "18 dakika önce Kılıçdaroğlu 4 bin oy öndeyken 18 dakikada birden bire 1 milyon 343 bin geriye düştü. Hakikaten de ANKA Haber Ajansı bu tür tuhaflıklara meydan vermemesi gerekir. Siz Anadolu Ajansı'na muadil kurulmuşsunuz. Spekülasyonun önüne geçmek için yayıncılık yapıyorsunuz. Yani 18 dakikada önce 4 bin önde gösterdiğiniz Kılıçdaroğlu'nu 18 dakikada nasıl 1 buçuk milyon geride gösteriyorsunuz." sözleriyle ANKA'ya tepkisini dile getirdi.

Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçmene hakaret!
Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçmene hakaret!

Gündem

Halk TV'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve seçmene hakaret!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Halk TV'den hazımsızlık: Erdoğan seçim öncesi yine camide
Halk TV'den hazımsızlık: Erdoğan seçim öncesi yine camide

Gündem

Halk TV'den hazımsızlık: Erdoğan seçim öncesi yine camide

Halk TV hezimeti kabul etti! 'Kılıçdaroğlu yine de iyi oy aldı'
Halk TV hezimeti kabul etti! 'Kılıçdaroğlu yine de iyi oy aldı'

Siyaset

Halk TV hezimeti kabul etti! 'Kılıçdaroğlu yine de iyi oy aldı'

Seçim sonrası, CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük şok! Bunu yaptı
Seçim sonrası, CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük şok! Bunu yaptı

Gündem

Seçim sonrası, CHP'nin kanalı Halk TV'de büyük şok! Bunu yaptı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23