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Gündem İsmail Saymaz bombayı saldı: CHP'liler altılı masadaki o isimden fena halde rahatsız
Gündem

İsmail Saymaz bombayı saldı: CHP'liler altılı masadaki o isimden fena halde rahatsız

Halk TV yayınında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen ceza sonrası apar topar Saraçhane'ye giden İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in CHP'de rahatsızlığa sebep olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-17 17:02:00 -

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verilmesinin ardından yaşananlar Altılı masayı karıştırdı.

İmamoğlu'nun, kararı aralarında Akşener'in de bulunduğu siyasilerle takip etmesi ve karar sonrası Akşener'le sarıldığı görüntülerin basına yansıması dikkat çekmişti. Saraçhane'de yapılan açıklamalarda da Akşener'in İmamoğlu ile yakın görüntü vermesi, Altılı masanın diğer liderlerinin aksine Kılıçdaroğlu'nu aramayarak muhatap olarak doğrudan İmamoğlu'na yaklaşması Altılı Masa ve CHP'deki karışıklığı gözler önüne serdi.

Katıldığı Halk TV yayınında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, "Meral Akşener'in sahneyi daha büyük bir ağırlıkla doldurması CHP'nin kimi yöneticilerinde ve tabanında rahatsızlık yarattı" ifadelerini kullandı.

Konuya köşe yazısında da değinen Saymaz, CHP'li üst düzey bir ismin kendisine yaptığı açıklamada "Biz iki şey gördük. Bir: Meral hanımın partimizin içine dönük atağını ve bu ataktan bir şey çıkmayacağını gördük. Cumhurbaşkanı adayımızı Meral Hanım belirlemeyecek" ifadelerini kullandığını, Kılıçdaroğlu'nun dava günü ceza çıkmayacağını düşünerek Berlin'de bulunmasının Akşener'e alan açtığını söyledi.

Saymaz, Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığını, gönlünden geçen ismin İmamoğlu olduğunu ortaya koyduğunu, iki gün üst üste yapılan Saraçhane mitinglerinin CHP yönetimini rahatsız ettiğini belirtti.

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