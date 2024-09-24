İsmail Nacar’dan uyarı! Bektaşiler emperyalist tuzağa gelmemeli

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Alevileri İslam’dan bölmeye yönelik fitnelere dikkati çeken Araştırmacı Yazar İsmail Nacar, şunları söyledi: “Gazetelerde ve internet medyasında, Tiran’da Bektaşi devleti kurulacağına yönelik haberler var.

Bendeki bilgilere göre bu çalışma uzunca bir zamandır Alman istihbaratı BND ile CIA’nın gündemindeydi. Nitekim bu bilgiyi, 1995 tarihinde Alman Yeşiller Partisi Milletvekili Cem Özdemir, beni Almanya’ya davet ettiğinde edinmiştim. Oslo’daki ‘Kürt Konferansına katıldığımda da bunu açıkça görmüştüm. İBB’nin cemevlerine yönelik kararını ve Tiran’daki Bektaşi fikrini birbirinden bağımsız düşünmemek lazım.

Bu yabancı istihbarat örgütlerinin Müslümanları parçalamaya yönelik karanlık bir senaryosudur. Umarım bizdeki Alevi çevreler ile Balkanlar’daki Bektaşi çevreler bu emperyalist oyuna gelmezler.”