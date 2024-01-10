İsmail Nacar, MOSSAD konusunda uyarıda bulundu

Sabıka kaydı olan ve olaydan bir gün önce Bursa’da bir kişiye saldırdığı ortaya çıkan Ö.S.’nin arkasında İsrail gizli servisi MOSSAD’ın olma ihtimaline dikkat çeken Nacar, şunları söyledi: “Bilindiği gibi, tarihsel hafızamızda apayrı bir yeri olan Fatih Camiî, Fatih’in türbesini de içinde barındırır. Yine bilindiği gibi, Suudi Arabistan’daki Vehhabi mezhebi, böylesi bir türbe kültürünü şirk olarak niteler.

İşte benim tahminim, caminin imamı Galip Usta’ya yapılan saldırı, bu detayları bilen ve Türkiye - Suudi Arabistan yakınlaşmasından da rahatsız olan MOSSAD’ın dolaylı bir tertibi olabilir. Dikkat edilirse bu çirkin eylem, Riyad’daki maç olayının tartışmaları daha bitmeden yapılıyor.

Eylem sırasında saldırgan ise, ‘Kahrolsun İsrail’ sloganından sonra, ‘Bu putları buradan çıkarın’ diyerek, ‘Vehhabi’ ve ‘şirk’ çağrışımını tezgahlıyor. Anlaşılıyor ki, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki bir mezhep gerginliği İsrail’i sevindirecek.”