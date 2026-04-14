İsmail Müftüoğlu’ndan Akit Medya’ya ziyaret

TAYFUN TAŞ İSTANBUL



İnananların yüz akı, mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli isimleri ağırlamayı sürdürüyor. Milli Görüş Hareketi’nin öncülerinden, eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, Akit Medya Grubu’nu ziyaret etti. Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun da hazır bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette karşılıklı fikir alışverişi yapılırken, güncel gelişmeler üzerine kapsamlı istişareler gerçekleştirildi. Akit Medya Grubu yetkilileri, nazik ziyaretlerinden dolayı İsmail Müftüoğlu’na teşekkür etti.

KIRMIZI MASA’YA KONUK OLDU

Öte yandan İsmail Müftüoğlu, Akit TV ekranlarında canlı olarak yayımlanan ve Muharrem Coşkun’un sunduğu ‘Kırmızı Masa’ programına konuk oldu. Türk siyasetinin ve Milli Görüş hareketi hakkında bilinmeyenleri anlatan eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu, gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Saadet Partisi’nin CHP ile kurduğu ittifakı eleştiren Müftüoğlu, geçmişte yaşanan siyasi tecrübeleri hatırlattı. 1974 yılında kurulan CHP–MSP koalisyonuna değinen Müftüoğlu, o dönemde kendisine bakanlık teklif edildiğini ancak Bülent Ecevit’in başbakan olduğu bir hükümette görev almak istemediğini ifade etti. Müftüoğlu, bu hatıranın CHP’ye karşı nasıl bir duruş sergilenmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

1973 genel seçimlerine de değinen Müftüoğlu, Milli Selamet Partisi’nin 48 milletvekili çıkardığını ancak hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığını hatırlattı. Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel’in “millet bize muhalefet görevi verdi” diyerek MSP ile koalisyon kurmayı reddettiğini söyleyen Müftüoğlu, bu durumun ülkeyi hükümetsiz bıraktığını ifade etti. Demirel’in bu süreçte dindar seçmen tabanını MSP’den AP’ye yönlendirmeyi hedeflediğini dile getiren Müftüoğlu, MSP’nin CHP ile koalisyon kurmasının ise bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Koalisyonun bozulmasının ardından Demirel’in MSP ile hükümet kurmayı kabul ettiğini de sözlerine ekledi.

SAADETİN İTTİFAKLARINI ELEŞTİRDİ

Günümüze ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Müftüoğlu, Saadet Partisi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrılarına rağmen AK Parti yerine CHP ile ittifak yapmasını eleştirerek, bu tercihin 1974 koalisyonuyla kıyaslandığını ifade etti.

Programda ayrıca Müftüoğlu, Of’lu bir hocanın Mustafa Kemal’e verdiği “şapka takmakla gavur olunmaz, ancak bunu kendi rızanızla yaparsanız hüküm değişir” şeklindeki cevaba atıfta bulunarak, Saadet Partililerin bu tarihi örnek üzerinden değerlendirme yapmaları gerektiğini söyledi.