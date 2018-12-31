İsmail Metin Temel görevden mi alındı?

Suriye’de, terör örgütü PKK’ya karşı yapılan Afrin operasyonunu yöneten komutanları arasında olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel 2. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan general atamalarıyla Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Malatya'da görev yapan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

İsmail Metin Temel kimdir?

Orgeneral İsmail Metin Temel, 1958 yılında Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Korgeneral rütbesine sahip olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşti ve eğitimini burada tamamladı. Kısa süre sonra askerliğe adım attı. Van Asayiş Kolordu Komutanıyken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak atandı. Ardından 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu komutanlığına getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda başarılı oldu. İdlib'de gözetleme kulelerinin kurulumunda ve Afrin Harekatı hazırlıklarında büyük rol oynadı. Afrin Operasyonu'nu yöneten komutan olarak atandı.

Darbecilerle TSK’da mücadele eden isimlerin başında gelen Korgeneral İsmail Metin Temel'e susturucularla suikast planlandığı ortaya çıkmıştı. Silopi Özel Kuvvetler Üssü’nde görevli 8 kişilik suikast timi, 15 Temmuz gecesi helikopterle havalanmıştı. Uçuşların kaldırılmasına rağmen gelen helikopteri şüpheli bulan Temel, birliğindeki askerlere emir vererek teyakkuza geçirmişti. 8 kişilik suikast timi, helikopterden iner inmez püskürtüldü. Suikast timi kendilerini darbeciler değil vatansever askerlerin karşılaması üzerine havalanıp Silopi'ye geri döndü. Temel'in Şırnak'ta çatışırken kendini feda eden bir askere verdiği sözü yıllardır yerine getirdiği ortaya çıktı. Korgeneral İsmail Metin Temel, şehit olan askerine verdiği "Annene bakacağım" sözünü yıllardır yerine getiriyor.

PKK VE FETÖ'NÜN HEDEFİ

Zeytin Dalı Harekatı'nı sahada yöneten 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in, bir dönem PKK ve FETÖ'nün hedefinde olduğu daha önce çok defa söylenmiş, İsmail Temel Paşa'nın, o dönem Van bölgesinde teröristlerce kurulan bir tim tarafından infaz edilmeye çalışıldığını, ancak o pusudan kurtulduğunu söylenmişti.Askeri anlamda sahayı iyi bildikleri için özellikle hem PKK hem de FETÖ tarafından pasifize edilmek istenmişti.