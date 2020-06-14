İsmail Küçükkaya'ya manidar cevap

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci, eski eşininin kendisini "Sen bir öğretmensin ben İsmail Küçükkaya'yım. Farkında değilsin herhalde" diyerek aşağıladığını, Küçükkaya ile evli kaldığı süre boyunca aldatıldığını ve Küçükkaya'nın suratına yumruk attığını açıkladı. Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini söyleyen Demirci, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini bildirdi.

Demirci'nin açıklamalarının ardından İsmail Küçükkaya'nın eski bir tweeti ortaya çıktı. Eşine şiddet uygulayan Küçükkaya, 2015 yılında attığı tweette, "Nasıl çözeceğiz bu kadına şiddet sorununu, nasıl çözeceğiz arkadaşlar?" ifadelerini kullanmıştı.

Manidar cevap!

Bunun üzerine Gazeteci Fazıl Duygun, İsmail Küçükkaya'nın ortaya çıkan ilginç tweetine cevap verdi.

Küçükkaya'nın tweetini paylaşan Fazıl Duygun, manidar bir cevap vererek "İsmail Küçükkaya, sonunda buldum: Tabii ki döve döve çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte o tweet: