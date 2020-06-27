İsmail Küçükkaya'nın eski eşi Eda Demirci'nin ifadesi ortaya çıktı

FOX TV Haber Sunucusu İsmail Küçükkaya ile şiddet uyguladığı ortaya çıkan eski eşi Eda Demirci'nin Aile Mahkemesi'ne sunduğu boşanma dilekçesinin detayları ortaya çıktı. Eda Demirci, mahkemeye sunduğu dilekçede yaşadığı şiddet ve travmaları tek tek anlattı... Dilekçede, çiftin, Küçükkaya'nın abisi ve yengesi aracılığıyla önce 2014 yılında tanıştırılmak istendiği, Demirci'nin istememesi üzerine 2015 yılının Nisan ayında Küçükkaya'nın Samsun'a gitmesiyle tanıştıkları kaydedildi. Çift, tanışma sonrası başlayan ve 15 ay süren birlikteliklerinin ardından 9 Temmuz 2016'da evlendi... İşte dilekçeden detaylar:

Demirci'nin anlattıklarına göre ilk sorun düğün günü Küçükkaya'nın aşırı gergin olması ile patlak verdi. Küçükkaya, Demirci'ye kötü davrandı, hatta otel görevlilerinin yanında kuaför yüzünden bağırarak onu odadan kovdu. Kendisine neden bu kadar gergin olduğu sorulduğunda, evlendiğini duyan eski sevgililerinden lanet mesajları aldığını söyledi. Demirci, Küçükkaya'nın "Bana hani evlenmeyecektin, hani çocuk yapmayacaktın?' diyorlar. Beş-altı ay öncesinde bir şey yokken tabii birden evlenince şok oldular" demesi üzerine ilişkilerini özellikle sakladığını öğrendi.

"Eski sevgililerini aramaya devam etti"

Küçükkaya, evlilikleri boyunca eski sevgililerini aramaya devam etti. Demirci'nin bu konudaki rahatsızlığını dile getirmesini de kıskançlık olarak değerlendirdi. Küçükkaya'ya sürekli resimli, direkt mesajla, evli bir erkeğe yollanmaması gereken nitelikte öz çekim fotoğrafları ve yazılı mesajlar geldiğini gören Demirci, bu kişileri engellemesini rica etmesine rağmen Küçükkaya bunu yapmadı. Çiftin birlikte fotoğraf koydukları sosyal medya paylaşımından sonra yoğunlaşan mesaj trafiği için 'Eskiler coştu' gibi ifadeler kullanıp Demirci'yi huzursuz etmeye devam etti.

Ekonomik baskı

İfadede Küçükkaya'nın Demirci ile vermediği samimi pozları, tanımadığı ya da fotoğraf çekmek için gelen kadınlar ile verdiği, çiftin 2018 Nisan ayında Adana'ya Portakal Çiçeği Festivali'ne gittiklerinde yine kadınlar ile samimi fotoğraflar çektirdiği kaydedildi.

Demirci, evlilik öncesi satın aldığı evin kredi taksitlerini ödemeye devam etti. Küçükkaya, sadece kredi kartının ödemesini yaptı. Dilekçede bu ödemelerin de 2.5-3 bin lira civarında kaldığı, Küçükkaya'nın bu bedeli geçmesi halinde kendisinin ödemesi gerektiği yönünde baskı yaptığı kaydedildi.

Küçükkaya kendisine özel bir bankadan bireysel emeklilik yaptırırken, sigortacıların hatırlatmasına rağmen Demirci'ye BES yaptırmadı. Demirci'nin Küçükkaya'nın sağlığı ve huzuru için hayatını, evde geçen zamanını onun işi ve çalışma saatlerine, istek ve arzularına göre düzenlediği, izlenecek TV programından dinlenecek müziğe, uyuma ve uyanma saatlerine kadar her şeyin Küçükkaya tarafından planlandığı ileri sürüldü.

Demirci, evlilikleri boyunca işinin 15.30 civarında bitmesine rağmen sosyal program yapmadı, Küçükkaya'yı evde yalnız bırakmadı. Semt pazarından taze sebze-meyve alışverişleri yaptı, Küçükkaya'nın babasının kanser öyküsü olması nedeniyle yoğurdu bile evde hazırladı.

Kisti patladı, doktora götürmedi

Demirci, 2017 Haziran ayında bir gece ansızın rahatsızlandı, kistinin patladığını fark etmeden acı içinde tüm gece koltukta yattı, Küçükkaya onu doktora bile götürmedi. Ertesi gün doktora gidildiğinde yine yanına girmedi, eşinin evde tek kalmaması gerektiği halde müzik festivaline gitti. Demirci evde tek başına yattı, bulaşık makinesi bozuk olduğundan elde bulaşık yıkadı, yemek yapamadı, bir önceki günden kalan yemekleri yemek zorunda kaldı.

Şiddetin detayları

Dilekçede, ilk şiddet olayında Küçükkaya'nın Demirci'nin kafasını tutup sürükleyerek ve ağzını kapatarak, perde açık olduğu için kimse görmesin diye kütüphaneye doğru sürüklediği yazıldı. İkinci şiddet olayında evde kollarını sıktığı ve bu olayın ardından Demirci'nin kollarında tırnak izlerinin kaldığı ifade edildi. Üçüncü şiddet olayının ise 15 Nisan 2018 günü Mersin'deki Uluslararası Müzik Festivali'ne gittiklerinde yaşandığı belirtildi. Küçükkaya'nın güven sarsıcı davranışlar sergilemesi nedeniyle huzursuzluk yaşandığı, Küçükkaya'nın oteldeki odalarında Demirci'nin yüzüne yumruk attığı ve gözüne yüzüğünün geldiği ifade edildi. Demirci'nin izi yok etmek için yüzüne soğuk kola şişesi tuttuğu ve morarmayı önlediği, konsere gitmediği, Küçükkaya'nın Demirci'yi o halde bırakarak tek başına konsere gittiği kaydedildi.

"9 kilo verdim"

Demirci bu süreç içerisinde 59 kilodan 50 kiloya düştüğünü, Küçükkaya'nın onu sürekli huzursuz eden hal ve davranışlarını sürdürmeye devam ettiğini söyledi. Demirci, sürekli 'Evine gitsene' baskılarına maruz kalmasının ardından dayanamayarak boşanma kararı aldı, 21 Mayıs 2018 günü evden ayrıldı.

Düğünden sonra Demirci, Küçükkaya'nın evlenmeden önce oturduğu evde yaşamaya başladı. Eve özel eşyaları ile gelen Demirci'nin yatak odası dahil hiçbir eşya yenilenmedi. Evli bir çiftin yaşamasına ve Demirci'nin varlığına dair hiçbir düzenleme yapılmadı. Demirci, Küçükkaya'nın kendisine sadece eşyalarını koyması için gardırop aldığını söyledi.

"Ünlü mü olmak istiyorsun?"

Küçükkaya, evlilik sonrası ilk yılda Demirci ile sosyal medya hesabından çok fazla fotoğraf paylaşmamaya özen gösterdi, beraberce gittikleri yerlerde dahi Demirci yanında yokmuş gibi fotoğraflar paylaştı. Demirci bunun nedenini sorduğunda ona "Sen ünlü mü olmak istiyorsun?" diye kızdı. İfadede Küçükkaya'nın bazı ortak dostlar ile yalnız yemeklere çıktığı, sürekli farklı bahaneler bularak kendisini götürmeği, hatta "Sen onlar ile aynı seviyede değilsin, onlar ile ne konuşacaksın?'" gibi söylemlerde bulunduğu belirtildi. Kendisine alınan hediyelere teşekkür etmesine bile izin vermedi.

Küçükkaya'nın annesi, evliliklerinin 12'nci gününde evlerine gidip üç gün kaldı. Sonra altıncı aylarında yine evlerine gittiği çiftin ilişkilerine müdahil olmaya, Demirci'ye kötü davranmaya başladı. Dilekçede, kayınvalidesinin Demirci'nin kendi eşyaları için aldığı dolabı görüp 'Onu niye aldın, sığamadın mı?' diyerek azarladığından bahsedildi, Demirci'nin evi sahiplenmesine izin vermediği anlatıldı. Defalarca çifte "Çocuk yapmayın, her ay geleceğim ve sizi boşayacağım" dediği de ifade edildi. Bu nedenle Küçükkaya'nın kasıtlı davrandığı, sürekli bahaneler bularak doktor kontrollerine gitmediğine yer verildi.

Kaynak: Sabah