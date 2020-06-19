İsmail Küçükkaya’nın ‘Ayasofya’ sorusuna Mustafa Destici'den dikkat çeken cevap

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İsmail Küçükkaya'nın konuğu oldu.

İsmail Küçükkaya'nın, "Bir mesele var, biz işin içinden çıkamıyoruz. Ayasofya İbadete açılmalı mı?" sorusu üzerine Destici'den dikkat çeken şu açıklama geldi;

"Biz Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden beri Ayasofya'nın ibadete açılmasını savunuyoruz. Biz Alperenler olarak Ayasofya'nın mutlaka ama mutlaka hiç beklemeden açılmasından yanayız. Ayasofya müze değildi, zaten Camiiydi. Ayasofya Fethin timsali ve kılıç hakkıdır."

Destici, ayrıca "1978’de Ankara’da ilk gözaltına alınışım “Ayasofya ibadete açılsın” eylemiydi" dedi.