İsmail Küçükkaya'dan Temel Karamollaoğlu'na cevap! Bugün AK Partili Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun çıkacağı canlı yayının moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya, kendisine çağrıda bulunan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na cevap verdi.

FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, bugün saat 21.00'de AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun çıkacağı canlı yayın öncesi Sözcü'ye konuştu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "İsmail Bey zor soru sorarsa tepki görebilir. Arada kalıp ezilmemek için dikkatli olmalı" yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Küçükkaya, "Kimse merak etmesin, zor soru kolay soru değil, sorulması gereken soruları soracağım. Ayrıca üslup çok önemlidir. Asla rahatsız edici bir üslubum olmayacaktır." cevabını verdi. "Programdaki sürpriz olaylara müdahale yetkiniz olacak mı?" sorusunun üzerine Küçükkaya, "Bu programda inisiyatif kesinlikle bende olacak. Tarafların birbirlerinin sözlerini kesmesine izin vermeyeceğim." dedi.

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