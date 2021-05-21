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Spor İsmail Küçükkaya’dan şaşırtan sözler: Fatih Terim’i zorla...
Spor

İsmail Küçükkaya’dan şaşırtan sözler: Fatih Terim’i zorla...

Türk Telekom Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Teknik Direktör Fatih Terim ile yola devam etmeyi düşünmediğini belirtti. Terim'in kendini başkan üstünde gördüğünü dile getiren Cengiz'in bu sözleri sonrası sosyal medya fena halde karıştı. Galatasaray taraftarları yaptıkları paylaşımlarla Terim'in arkasında olduklarını belirtirken Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 20:45:00 -
İsmail Küçükkaya’dan şaşırtan sözler: Fatih Terim’i zorla...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu. Teknik Direktör Fatih Terim ile devam etmeyeceklerini belirten Cengiz, zehir zemberek ifadeler kullandı.

"Bir kere eve geçmiş olsun dilemeye gelmedin" diyerek Terim'e sitem eden Cengiz şunları kaydetti:

"Oğlumu aradın ettin, hep ‘Onun için oynayacağız’ dedin, 8 kere yenildik. Ben de dedim ki ‘Benim için oynamasın, söyle’ dedim. Düşmanlarını duman ettin sevgili hocam. Seni tebrik ediyorum eserinle övünebilirsin, kemoterapiye yeniden başladım. Bir kere geçmiş olsun ziyaretine gelmedin."

Terim'i adeta topa tutan Cengiz sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkan adayları açıklama yaptı. 'Terim’in yanındayız' dediler. Ben değilim. Ben olduğum sürece onunla sözleşme yapmam. Çünkü ben onun düşmanı imişim. Bir şartla olur, çıkar özür diler, beni ikna eder ancak öyle… Fatih Terim çıkar özür diler, yanlış anlaşıldığını söyler o zaman oturur konuşuruz."

Mustafa Cengiz'in bu sözleri sonrası Galatasaray taraftarları sosyal medya üzerinden Fatih Terim'e destek veren paylaşımlarda bulundu. Fox TV'nin sunucusu İsmail Küçükkaya da sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaparak "Fatih Terim’i zorla GS Başkanı yaptıracaklar" ifadelerini kullandı.

 

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