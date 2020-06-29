İsmail Küçükkaya nerede? İsmail Küçükkaya neden haber sunmuyor?

İsmail Küçükkaya’nın tatile çıktığı söyleniyor. İsmail Küçükkaya’nın tatilinin ne zaman biteceği ve Çalar Saat’e ne zaman başlayacağı da bilinmiyor. İsmail Küçükkaya daha önce Amerika'ya gittiğinde sosyal medya hesaplarından duyurmuştu ancak bu kez paylaşım yapmadı. Son fotoğrafı ise ünlü tarihçi İlber Ortaylı ile buluşup yediği yemek yine olay oldu.

Fox TV spikeri İsmail Küçükkaya tarafından evlilikleri boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet uygulandığını açıklayan eski eşi Eda Demirci'nin önceki gün Youtube'da anlattıkları tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Demirci bir gazeye verdiği röportajda "İsmail hayatımı elimden aldı, üzüntüden kanser oldum" ifadelerini kullanmıştı.