İsmail Küçükkaya, eski eşi Eda Demirci'ye şiddete devam ediyor!

Ekranlarda 'kadına şiddet' konusunda sürekli duyar kasan FOX TV'nin haber sunucusu İsmail Küçükkaya, eski eşi Eda Demirci'ye 3 yıl süren evliliği boyunca hem psikolojik hem de fiziksel şiddet uyguladı. Demirci'nin açıklamalarından sonra gerçek yüzü ortaya çıkan İsmail Küçükkaya adeta tutuştu ve şiddet uyguladığı eski eşine tazminat davası açarak susturmaya çalıştı.

Psikolojik şiddete devam ediyor

Eda Demirci'yi baskıyla susturmaya çalışan Küçükkaya, tüm gerçeklerin ortaya çıkmasının ardından bu kez de psikolojik şiddete başvurarak Demirci'yi yıldırmaya çalıştı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demirci, İsmail Küçükkaya'nın kendisine 50 bin liralık tazminat davası açtığını duyurarak "Yine korkutup sindirme peşinde. Evet başta çok işe yaradı ama artık sağlığımdan daha değerli hiçbir şey yok" paylaşımında bulundu. Susmayacağını ve geri adım atmayacağını söyleyen şiddet mağduru kadına destek yağdı.

Youtube üzerinden yayın yapan Magazin Noteri isimli programa konuk olan Eda Demirci, Küçükkaya ile geçirdiği kabus gibi evlilikle ilgili konuşmuştu. Küçükkaya'nın maskesini düşüren talihsiz kadın gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddetin yanı sıra, aldatıldığını da anlattı.

"Sen bir öğretmensin" diyerek küçümsedi

Sunduğu haber programında sürekli olarak öğretmenlere saygı ve sevgi gösterilmesi gerektiğini söyleyen ve onlara hak ettikleri değerin verilmediğini söyleyen Küçükkaya'nın eski eşini "Sen bir öğretmensin" diyerek aşağıladığı ortaya çıktı. Küçükkaya'nın ünlü olmasını kullandığını söyleyen Eda Demirci, "Sen bir öğretmensin ben İsmail Küçükkaya'yım. Farkında değilsin herhalde" diyerek kendisine hakaret ettiğini söyledi.

"Başka kadınlarla mesajlaşıp fotoğraflarını atıyor"

Küçükkaya ile evli kaldığı süre boyunca aldatıldığını da açıklayan Demirci, FOX sunucusunun başka kadınlarla mesajlaşarak onlara fotoğraflar attığını açıkladı. Küçükkaya'nın başka kadınlarla mesajlaşmalarını yakaladığını itiraf eden Demirci, "Dışarı çıkdığında başka kadınlarla mesajlaşıyor. Onlara fotoğraflarını atıyor, onlar da ona atıyor." dedi.

" 'Senin yüzünü dağıtırım' dedi, sonunda yaptı"

Evliliği süresinde psikolojik şiddetin yanı sıra fiziksel şiddete uğradığını da belirten talihsiz kadın, Küçükkaya'nın suratına yumruk attığını açıkladı. Bir tartışma sırasında Küçükkaya'nın kendisine "Eda inan şu pozisyonum olmasa senin ağzını yüzünü dağıtırdım" dediğini söyleyen Demirci, üçüncü kavgalarında yüzüne yumruk yediğini söyledi.

Kadın hakları savunucusu sahip çıkmamış

Uğradığı psikolojik ve fiziksel şiddet sonucu İsmail Küçükkaya'nın programlarına da çıkan kadın hakları savunucusu Canan Güllü'ye ulaşmaya çalıştığını söyleyen Eda Demirci, kendisine sahip çıkılmadığını aktardı. Küçükkaya'nın programlarında kadın haklarını savunan Güllü'nün, kendisinin telefonlarına bile dönmediğini aktardı.

Mahkemede tuzak kurmuş

Demirci, boşanma sürecinde Küçükkaya'nın kendisine adeta tuzak kurduğunu açıklarken; sağlık problemi yaşadığı dönemde FOX sunucusunun kendisine destek olmayarak konserlere gidip eğlendiğini açıkladı. Bu nedenle büyük bir hayal kırıklığına uğradığını itiraf eden Demirci, Küçükkaya'nın mahkemeye bunun tam tersi bir olayı işleri kendi lehine çevirmek için sunduğunu söyledi.

"Kılıçdaroğlu Sıla'yı aradı beni hiç aramadı"

İsmail Küçükkaya'nın Atatürkçülük maskesi ardına saklandığını belirten Demirci, sözde Atatürkçülere de seslenerek, "Ben Atatürkçü öğretmenim. Peki Atatürkçüler beni niye savunmadınız? Her şeyiniz yalanmış." dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğradığı şiddet nedeniyle Sıla'yı aradığına dikkat çeken Demirci, kendisinin aranmadığını belirterek Kılıçdaroğlu'nun iki yüzlülüğünü de gözler önüne serdi.