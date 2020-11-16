İsmail Koncuk kimdir? | İsmail Koncuk neden istifa etti?

İYİ Parti istifa | İYİ Parti'de yaşanan gerginliğin ardından İsmail Koncuk partiden istifa etti. 2. Olağan Kurultay’da Koray Aydın’ın başında yer aldığı iddia edilen bir yapının Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere “oy verilmeyecekler” listesi gönderildiği iddialarıyla bir gerginlik yaşanmaya başladı. Yaşanan bu gerginliğin ardından İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifa etti.

İsmail Koncuk neden istifa etti?

Koncuk sosyal medya hesabından, “İYİ Parti 2. Olağan Kongresi bugün yapıldı. Hayırlı olsun. Ben ve Ümit Özdağ, Gİ̇K adayı olmamamıza rağmen, bazı akıl ve ahlak fukaraları, bir kısım il yöneticisine sabah böyle bir liste dağıtmış. Aday olma ihtimalimiz bile birilerini ürkütmüş! Koltuk onların, adamlık bizim olsun” açıklamasını yaptı.

İsmail Koncuk kimdir?

İsmail Koncuk 1959'da Adana Ceyhan'da Musa ve Sevim Koncuk çiftinin çocuğu olarak dünyaya geldi.

İsmail Koncuk, Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünden mezun oldu. Öğretmenlik görevine Konya'da başlayan Koncuk görevine Adana'da devam etti. Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Koncuk, 2018 yılında emekli olarak İYİ Parti'ye geçti ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İsmail Koncuk evli ve 2 çocuk babasıdır.