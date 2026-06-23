  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mühimmat deposunda patlama: Can kayıplarımız var İran duyurdu: Böyle bir zorunluluğumuz yok Siz sorun SGK Uzmanı Murat Özdamar cevaplasın Emekli adaylarının merak ettiği soru cevap buldu CHP’li Öztürkmen’den bir flaş ifşaat daha! “Bazı CHP’li vekiller linç edilmekten korktuğu için Özel’in yanındaymış gibi görünüyor” Almanya'dan Afrika açılımı! Friedrich Merz Berlin'de duyurdu: Sahel'deki istikrarsızlık göçü tetikliyor! Koç’un eniştesinin vakfından bir skandal daha! Bizans’ın karanlığını diriltme telaşı CHP'de iki il başkanı daha görevden alındı Saldırıların ardından ilk yurt dışı ziyareti! İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan kritik temaslar için Pakistan’da! Küresel haydut Trump, kirli emeline ulaştı! İran'a nükleer denetimi kabul ettirdi Kılıçdaroğlu’nun barış elini elinin tersiyle etti! Demirtaş’tan tepki çeken karar
Spor İsmail Kartal'dan neşter! Tam 17 ayrılık birden
Spor

İsmail Kartal'dan neşter! Tam 17 ayrılık birden

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsmail Kartal'dan neşter! Tam 17 ayrılık birden

Teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın getirildiği Fenerbahçe'de en az 17 ayrılık bekleniyor.

Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine geri dönen İsmail Kartal, yeni sezon öncesi kadroda radikal bir operasyona hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekipte şişen oyuncu kadrosu nedeniyle kulübü hareketli günler bekliyor.

KADRO 45 KİŞİYE ULAŞABİLİR

Kiralık sözleşmeleri sona eren futbolcuların takıma geri dönmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin güncel oyuncu sayısı 39'a yükselmişti. Golcü futbolcu Vedat Muriqi'nin de kadroya katılmasıyla bu sayı 40'a ulaştı. Yönetimin transfer döneminde en az 5 takviye daha yapmayı planlaması, mevcut oyuncu havuzunun 45 kişiyi bulacağı anlamına geliyor.

 

Türkiye Futbol Federasyonu’nun belirlediği 28 kişilik resmi kadro bildirim zorunluluğu, sarı-lacivertli yönetimi geniş çaplı bir tasfiye sürecine zorluyor. Teknik direktör İsmail Kartal ve kurmaylarının, yapılacak yeni transferlerin de netleşmesiyle birlikte en az 17 futbolcu ile yolları ayırmayı planladığı öğrenildi. Kadro operasyonunda öncelik; maliyeti yüksek olan, performansından memnun kalınmayan ve teknik heyetin gelecek sezon planlarında yer almayan isimlere verilecek. Kulübün, gönderilecek oyuncuların menajerleriyle şimdiden temas kurarak ayrılık süreçlerini hızlandırmaya çalıştığı belirtildi.

 

HEDEF TARİH: 14 AĞUSTOS

Fenerbahçe yönetiminin, yeni sezonun ideal kadrosunu 14 Ağustos tarihine kadar tamamen netleştirmeyi amaçladığı dile getirilirken, İsmail Kartal da bu tarihe kadar kafasındaki oyun sistemine uyum sağlayacak nihai kadroyu oluşturup lige tamamen hazır girmeyi hedefleyecek.

 

Vedat Muric, Fenerbahçe'de mesaiye başladı
Vedat Muric, Fenerbahçe'de mesaiye başladı

Spor

Vedat Muric, Fenerbahçe'de mesaiye başladı

Fenerbahçe yeni sezon mesaisine başlıyor
Fenerbahçe yeni sezon mesaisine başlıyor

Spor

Fenerbahçe yeni sezon mesaisine başlıyor

Juventus ve Fenerbahçe peşindeydi! Alexander Sörloth’tan flaş transfer açıklaması
Juventus ve Fenerbahçe peşindeydi! Alexander Sörloth’tan flaş transfer açıklaması

Spor

Juventus ve Fenerbahçe peşindeydi! Alexander Sörloth’tan flaş transfer açıklaması

Fenerbahçe Beko'da bir isimle daha yollar ayrıldı
Fenerbahçe Beko'da bir isimle daha yollar ayrıldı

Spor

Fenerbahçe Beko'da bir isimle daha yollar ayrıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23