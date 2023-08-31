  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suudi Arabistan için açıklaması! İsrailli taşıyan uçağın inişi sonrası İsrail, tüm dünyaya teşekkür mesajını duyurdu

Rusya'dan Türkiye ve doğal gaz açıklaması

İsrail'e kızıp Sivas'ta üretti! Tüm Türkiye bu adamın peşinde, her yerden onu arıyorlar

...Ve balık sezonu dualarla açıldı: Tekneler 'Vira Bismillah' dedi

Zafer Partisi kardeş halkları birbirine kışkırtmayı sürdürüyor! Irkçı Özdağ ülkenin güvenlik sorunu haline geldi

Suudi, Bahreyn, BAE ve Katarlılardan beklenmedik karar! Skandallar sonrası Türkiye'den vazgeçmeye başladılar

Akaryakıt fiyatları: Zam değil benzine indirim haberi peş peşe geldi! İstanbul, Ankara, İzmir fiyatı ne kadar, kaç lira? (TL)

'Kuyumcuya giden 1700 liraya gram altın bulamaz' diyen ekonomist duyurdu: Altını olan bunu yapsın

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belediyesi olduğunu unuttu: Kadıköy'ü başkent ilan etti

Emeklilere o tarihte 5 bin lira ikramiye! Emekli zammı için olay kulis
Spor İsmail Kartal'dan kazanılan maça rağmen öz eleştiri
Spor

İsmail Kartal'dan kazanılan maça rağmen öz eleştiri

Yeniakit Publisher
2023-08-31 23:10:00 -
İsmail Kartal'dan kazanılan maça rağmen öz eleştiri

UEFA Konferans Ligi'nde Twente'yi 1-0'lık skorla yenen Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, maç sonu yaptığı açıklamada öz eleştiride bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde Twente'yi 1-0 mağlup ettikleri müsabakanın ardından konuştu. Kartal, "Lüzumsuz yere 5 sarı kart gördük" diyerek öz eleştiride bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi'nde Twente'yi 1-0 mağlup ettikleri müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Ülke puanına olan katkımız nedeniyle mutluyum. Ülkemize hayırlı olsun. Böyle önemli bir takımı eleyerek gruplara kaldığımız için çok mutluyum.

Çok fazla iyi oynayamadık. Rakip, 5-1'lik mağlubiyetin ardından sert oynayıp oyunu provoke etti. Lüzumsuz yere 5 sarı kart gördük.

Avrupa'da 6'da 6 yaptık. Geçen seneden de 1 galibiyet. Avrupa'da 7 maç üst üste kazanan tek Türk takımı olduğumuz söylendi. Hayırlı olsun."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23