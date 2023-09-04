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Spor İsmail Kartal'dan '6 numara' açıklaması!
Spor

İsmail Kartal'dan '6 numara' açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-09-04 00:51:00 -
İsmail Kartal'dan '6 numara' açıklaması!

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Teknik Direktör İsmail Kartal, maçtan sonra 6 numara transferi için açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, maçın sonunda "Hazırlanmak için zamanımız çok yoktu, yoğun bir fikstürden çıktık. Kadro derinliğimizi dengeli bir şekilde götürerek galibiyete uzanmaya çalışıyoruz. Maçı daha erken koparabilirdik ama değerlendiremedik." sözlerini söyledi.

"6 numara transferinde şartlar önemli"

Aynı zamanda orta saha transferi için de konuşan Kartal, "6 numara transferi için başkan ve yönetim çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah iyi bir şekilde olabiliyorsa, olacak. Şartlar önemli. Bakalım göreceğiz." dedi.

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