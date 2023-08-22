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Spor İsmail Kartal zeminden şikayet etti
Spor

İsmail Kartal zeminden şikayet etti

Yeniakit Publisher
2023-08-22 00:04:00 -
İsmail Kartal zeminden şikayet etti

Deplasmanda Samsunspor'u 2-0'lık skorla yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, saha zemini eleştirdi.

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal, Samsunspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından maça çok iyi başlayamadıklarını zeminin de bunda etken oluşturduğunu söyledi.

enerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 2-0'lık skorla mağlup ederken mücadelenin ardından İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları:

"Maçtan önce de söyledim, futbol şehri Samsunspor'a bundan sonraki sezonda başarılar diliyorum. Ama maça çok iyi başlayamadık, bu kadar güzel bir atmosferde daha güzel bir zeminde oynamak isterdik.

Zemin biraz bizim ilk 15 dakikada oyuna tutuk başlamamıza neden oldu. Ama yavaş yavaş oyunu ele aldık. Devre arasında konuştuk. Bugün kazandık. Kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum."
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