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Spor İsmail Kartal son noktayı koydu! Merak edilen sorunun cevabını verdi...
Spor

İsmail Kartal son noktayı koydu! Merak edilen sorunun cevabını verdi...

Yeniakit Publisher
2023-08-09 16:30:00 -
İsmail Kartal son noktayı koydu! Merak edilen sorunun cevabını verdi...

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin devre arasına kadar dondurulduğunu açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin devre arasına kadar dondurulduğunu açıkladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Maribor karşılaşması öncesi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, takımda bulunan yabancı oyuncu sayısı hakkındaki soruya cevap verdi.

İsmail Kartal, "Lincoln Henrique'nin sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk. Tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

SEVILLA KARŞISINDA SAKATLANMIŞTI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Lincoln Henrique, sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Sevilla ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun ilk karşılaşmasında sol diz ön çağraz bağlarından sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
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